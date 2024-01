Saint-Gilles : la plage des Roches Noires reprofilée, la baignade interdite

La plage des Roches Noires est fermée depuis ce mercredi. Jusqu'à la fin de la semaine, des travaux de reprofilage sont menés, pour prévenir des inondations en amont de la plage en cas de fortes pluies.

Depuis hier le mercredi 10 janvier 2024, plus de baigneurs sur la plage des Roches Noires, même en pleines vacances scolaires. En cause : des travaux de reprofilage de la plage menés jusqu'à la fin de la semaine, qui entraîne l'interdiction d'accès, de baignade et d'activités nautiques sur ce haut-lieu touristique.

Le timing de ces travaux a été imposé par la possible arrivée d'un système cyclonique, et donc la dégradation des conditions météorologiques, en début de semaine prochaine.

Recalibrer la dune de sable

Ce reprofilage, dont le coût est estimé à 7 500 euros, consistera au recalibrage de la dune de sable qui s'est formée lors des deux trains de houle observés ces deux dernières semaines. Ce sable sera réparti sur l'ensemble de la plage des Roches Noires.

L'objectif, explique le directeur général adjoint des services techniques du territoire de l'Ouest, Jean-Louis Lebon, est de "permettre qu'en cas de fortes pluies, l'eau puisse s'écouler vers la mer".

Limiter le risque d'inondations

"Si on ne fait pas ces travaux, il y a des risques d'inondation en amont du cordon dunaire, soit une inondation au niveau du village de Saint-Gilles-les-bains, et des déversements à l'intérieur du port", précise-t-il.

Réouverture en fin de semaine

Il faudra attendre vendredi au plus tôt, voire samedi le 13 janvier, pour que la flamme rouge soit baissée et l'accès à la plage des Roches Noires à nouveau autorisé.

En outre, le stationnement est interdit dans les rues de La Poste et du Port, du dimanche 14 janvier, 22 heures jusqu’au lundi 15 janvier à 12 heures.