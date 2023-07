Au lycée agricole de Saint-Joseph, ce n'est jamais vraiment les vacances

Alors que l'année scolaire s'est achevée, un lycée reste ouvert sur l'île : l'EPLEFPA de Saint-Joseph. Et pour cause, les animaux et les différentes productions végétales de l'exploitation de 40 ha eux, ne prennent pas de vacances. Les apprentis y poursuivent leur formation.

Voilà un lycée où les vacances n'existent pas : le lycée agricole de Saint-Joseph (EPLEFPA, ou établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole), est toujours ouvert cette semaine et ne compte pas fermer !

40 ha d'exploitation

Si pour les autres l'année scolaire est bel et bien achevée, cet établissement abrite quant à lui des pensionnaires qui n'ont pas l'intention de prendre l'avion de si tôt. A savoir les nombreux animaux de la ferme qui vivent sur les 40 hectares d'exploitation du lycée agricole.

La moitié de cette surface est dédiée à l'élevage et à la polyculture.

"On a une exploitation très diversifiée avec des ateliers de production animale comme des vaches laitières, des porcs, des chèvres allaitantes, des volailles, mais aussi des productions végétales comme des fleurs, des plantes à massifs, du maraîchage, et de l'aquaponie. Pour nourrir tout ce beau monde, on a 13 ha de forage et 4 ha de canne à sucre". Caroline Navarrete, directrice de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Joseph

Un fonctionnement continu

Le moment des vacances venu, il n'est bien sûr pas question d'abandonner ces animaux sans soins, ni même les champs. C'est pourquoi l'EPLEFPA de Sant-Joseph (lycée et centre de formation pour les apprentis et adultes) ne ferme jamais. "Il y a encore beaucoup de choses à faire, les animaux restent présents sur l'exploitation. On a un fonctionnement en continu, le week-end, la nuit", souligne Vincent Bennet, le proviseur du lycée.

Les apprentis poursuivent leur formation

Certes, pour le lycée, le calendrier scolaire est le même que dans les autres établissements scolaires. Mais les jeunes apprentis du centre de formation tout comme les stagiaires de la formation continue, eux, poursuivent leur formation en alternance au sein de l'EPLEFPA de Saint-Joseph. "Il y a encore des apprentis qui dorment à l'internat, le service de restauration scolaire fonctionne", précise le proviseur. Alors quand est-ce que le lycée prend ses vacances ? "Jamais !", répond-il.

Traite des animaux et soins quotidiens

Pour assurer la traite des animaux et leurs soins quotidiens à réaliser sur l'exploitation, les six salariés de l'établissement prennent leurs vacances à tour de rôle, tout comme les personnels administratifs.

"Aujourd'hui, j'ai trois salariés qui travaillent, et en période scolaire on a sept jeunes qui sont à tour de rôle en mini-stage tous les jours sur l'exploitation, en plus des travaux pratiques" Caroline Navarrete, directrice de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Joseph

De la vente aux coopératives et au grand public

Ce lait collecté tous les jours auprès des vaches laitières de l'exploitation, comme le miel du rucher, il s'agit aussi de l'écouler. Si l'EPLEFPA de Saint-Joseph revend ses productions à diverses coopératives dont la Sicalait, la Sicarevia ou encore Avipole, il organise également des ventes directes à destination du grand public.

Du lundi au vendredi après-midi

On peut y trouver "des chèvres, des petits chevaux et petits boucs pour l'élevage, du miel, puisqu'on a 60 ruches, et des plantes et fleurs", énumère la directrice de l'exploitation. Ces ventes sont organisées directement au lycée agricole de Saint-Joseph, 21 rue Raphaël Babet, du lundi au vendredi, de 13h à 16h.