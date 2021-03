Covid-19 : l’école reprend ce mardi à Jean-Petit, à Saint-Joseph, avec un dépistage des enfants

Dans les hauts de Saint-Joseph, l’école de Jean Petit est restée fermée, ce lundi 22 mars, à cause de nombreux cas de Covid-19 dans le quartier. Elle ouvrira demain, mardi, avec une opération de dépistage des enfants, organisée au sein de l'école.

Les marmailles de Jean Petit reprendront le chemin de l’école, ce mardi 23 mars. Leurs classes sont restées fermées ce lundi en raison de nombreux cas de covid-19 dans ce quartier des hauts de Saint-Joseph.

Au moins 17 personnes ont été testées positives au coronavirus. 23 autres personnes attendent encore les résultats de leurs tests, et plus de 50 cas contacts, dont des enfants, ont été identifiés. Les personnes dépistées auraient contracté le variant sud-africain.

Ecole fermée ce lundi

A l’échelle de ce quartier de 3500 habitants, la situation est prise très au sérieux par la municipalité. Le maire, Patrick Lebreton, avait donc décidé de fermer les portes de l’école, ce lundi. Il a demandé aux autorités de mener des opérations de dépistage. Redoutant une explosion des cas, le maire veut éviter une contagion à grande échelle.

Des tests de dépistage à l’école

Après des tractations avec la sous-préfecture de Saint-Pierre, le rectorat et l’Agence Régionale de Santé, des tests seront organisés pour les enfants et les membres de la communauté scolaire au sein de l’établissement dès demain, mardi.

Un dépistage pour tous

Par la suite, un dépistage sera ouvert à toute la population. Il sera organisé mercredi et jeudi à la Maison pour Tous de Jean-Petit.

Ces actions ont pour objectif de limiter au plus vite la propagation du virus. "J’invite les parents à faire tester leurs enfants dès demain et l’ensemble des habitants du quartier à se rendre à la Maison Pour Tous mercredi et jeudi", écrit dans un communiqué, Patrick Lebreton.