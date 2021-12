La ville de Saint-Joseph appelle au civisme aux abords de la rivière Langevin

Le rappel revient à chaque période estivale. La municipalité de Saint-Joseph réitère don l’appel au civisme et au respect de la réglementation en vigueur aux abords de la rivière Langevin. Plusieurs incivilités ont déjà été constatées.

En cette période de vacances scolaires de l’été austral et de fêtes de fin d’année, la municipalité de Saint-Joseph appel au civisme et au respect des arrêtés en vigueur. Les berges de la rivière Langevin, ainsi que les cascades et bassins, sont particulièrement prisés en semaine comme les week-ends.

Des incivilités régulièrement constatées

De nombreux comportements inappropriés, stationnements anarchiques et dangereux ou encore incivilités sont constatés par la ville, les riverains et les forces de l’ordre. Le police municipale et la gendarmerie nationale ont du intervenir à plusieurs reprises pour des stationnements gênants ou dangereux, non-respect de l’interdiction des pique-niques, baignades sur sites non autorisés ou non-port du masque.

Appel au respect de la réglementation

La ville de Saint-Joseph rappelle la réglementation en vigueur :

les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits,

le pique-nique et la consommation de nourriture sont interdits sur la voie publique,

le stationnement doit se faire sur les emplacements réglementés,

tout stationnement dangereux est passible d’une amende et de l’enlèvement du véhicule,

la pratique de la baignade et des activités aquatiques se fait dans les endroits autorisés,

le port du masque est obligatoire dans l’espace public,

vos déchets doivent être ramenés chez vous,

le camping est interdit,

les nuisances sonores à proximité des habitations sont interdites.

En cas de non-respect des règles, les personnes s'exposent à une verbalisation de 35 à 135 euros.

A noter, à partir du samedi 1er janvier de nouvelles mesures s’appliqueront à La Réunion, parmi lesquelles l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 5h.