Le safran en fête du 10 au 13 novembre à Saint-Joseph

Après deux ans d’absence, "le Safran en fête" fait son grand retour à la Plaine des Grègues, du 10 au 13 novembre 2022. Une 19ème édition qui se déroulera sous forme de journées à thème.

Céline Latchimy avec Suzette Emma •

Le safran, épice très consommée dans les cuisines réunionnaises, sera mis à l’honneur la semaine prochaine. Du 10 au 13 novembre, cet or jaune péi est en fête à la Plaine des Grègues à Saint-Joseph.

La fèt safran de retour après deux ans d’absence

Après deux ans d’absence, cette 19ème édition se déroulera sous la forme de journées à thème.

Le jeudi sera ainsi consacré à l’agriculture et aux élèves, le vendredi sera dédié aux personnes âgées avec un bal et une élection de miss, le samedi au sport avec le trail et la rando du curcuma, et le dimanche au tourisme avec la première édition du concours du meilleur entremets. "Une fête du safran qui s’inscrit résolument dans l’art de la ruralité, où la tradition va de pair avec la modernité" souligne Patrick Lebreton, le maire de Saint-Joseph.

Une fête pour écouler plusieurs tonnes de production

Durant ces quatre jours, 30 000 visiteurs sont attendus. L’occasion pour les planteurs péi "d’écouler plusieurs tonnes de leur production" explique la municipalité. Chaque année, les producteurs présents sur la fête écoulent environ "un tiers de leur production annuelle" soit "entre quatre à cinq tonnes de curcuma, et autour de 500 kg d’arrow-root".

En l’absence de cette fête, "pendant deux ans, nous avons organisé avec la ville de Saint-Joseph, le marché du safran péi, sous la halle de la place François Mitterrand" ajoute Jacky Folio, le président de la MDA, Maison Des Associations.