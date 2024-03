Plus de deux mois après le passage du cyclone Belal, des câbles électriques sont suspendus dans le vide à Saint-Joseph. Les personnes qui résident au pied du Piton Babet sont impactés. Ils ont difficilement accès à leur domicile. Certains n'ont même plus accès à leur maison. D'autres sont même contraints de traîner leur poubelle sur plusieurs centaines de mètres.

Depuis le passage du cyclone Belal, plus de vingt familles Saint-Josephoises sont impactées par les dégâts causés par le cyclone. De nombreux câbles électriques traînent sur la route. Et pour cause, les vents et les fortes pluies ont fragilisé les poteaux soutenant les câbles de téléphonie et d’électricité.

Saint-Joseph : deux mois après le passage du cyclone Belal, des câbles électriques suspendus dans le vide • ©Réunion la 1ère

Des difficultés d'accès

Alors qu’ils ont alerté les fournisseurs, les riverains n’ont toujours pas vu les travaux débuter. "Camion poubelle i peu pas passer, nou lé obligé de garder les déchets vert et les encombrants chez nous", s'indigne David Fontaine, un riverain.

Comme les câbles traînent sur la route, certains véhicules ne peuvent pas emprunter le chemin. Les riverains doivent donc s'adapter. C'est le cas de David Fontaine. Il est contraint de descendre sa poubelle sur plusieurs centaines de mètres.

Pas de réponse de la part d'EDF

Les riverains affirment avoir contacté EDF. En vain. “On est plusieurs propriétaires à avoir appelé EDF. On a pu envoyer des photos. Ça fait plusieurs mois que ça dure, on a envoyé des photos, mais rien n’est fait”, déplore Béatrice Malet, riveraine.

En attendant une réaction des fournisseurs, un inconnu a rafistolé les câbles sur les poteaux.