Au Plate Saint-Leu, le mariage lontan de Marie-Vivienne et Jean-Pascal qui se sont redits "oui"

Dans les hauts de Saint-Leu, au Plate, un mariage lontan était organisé ce dimanche 12 novembre. Marie-Vivienne et Jean-Pascal se sont redits "oui" dans la plus grande tradition créole avec orchestre en cuivre et bal la poussière.

LP / Laurent Figon •

Ce matin, le son de l’orchestre en cuivre du ouaki band résonne dans les rues du village du Plate, dans les Hauts de Saint-Leu. Les habitants sortent de leur case et assistent ravis à la reconstitution d’un mariage lontan, point d'orgue de la fête du Terroir qui se tenait dans le village.

"Il manque la charrette !"

"C’est bien, ça fait de l’animation pour le Plate, on est fier, c’est joli", s’exclame Roselyne, habitante du Plate Saint-Leu. "Oh c'est fantastique, formidable, il manque la charrette seulement", s’amusent Françoise et Marie, habitantes du Plate.

Le cortège à pieds

Cette procession singulière traverse les rues du village du Plate. Marie-Vivienne, la mariée est en tête du cortège, suivie de près par son mari, Jean-Pascal. Tous se dirigent à pieds vers la nouvelle salle des mariages du village. "Ah lontan, on ne venait pas avec loto, on arrivait à pied à la salle, donc on refait dans la tradition, explique Jean-Pascal, le marié. Et puis avec l’orchestre en cuivre comme dans tan lontan, à la sortie de l’Eglise et la mairie".

Un mariage lontan au Plate Saint-Leu, dimanche 12 novembre 2023. • ©Laurent Figon

Une fausse cérémonie

La fausse cérémonie dirigée par le Maire de la commune sous le regard attendri des invités de l’union de Marie-Vivienne et Jean-Pascal.

"Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage", conclut le maire sous les applaudissements des invités. "Il y a deux ans c’était moi la mariée, chacun son tour, aujourd’hui c’est le tour de Marie-Vivienne et Jean-Pascal", confie émue une habitante du Plate Saint-Leu.

Un mariage lontan au Plate Saint-Leu, dimanche 12 novembre 2023. • ©Laurent Figon

La célébration s’achève sur la chanson "Vive la Mariée" de Claude Robby. Le cortège a ensuite rejoint en fanfare la salle verte et le bal la poussière qui durera toute l’après-midi. Jusqu’à 18h, mois de novembre oblige…