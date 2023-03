Coup de sabre mortel à Piton Saint-Leu : un homme présenté ce dimanche au tribunal de Saint-Pierre

L’auteur présumé d’un coup de sabre mortel, lors d’un conflit de voisinage à Piton Saint-Leu, vendredi 24 mars, est présenté au tribunal de Saint-Pierre ce dimanche 26 mars. Une information judiciaire a été ouverte du chef de violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

LH avec SP et AH •

Le mis en cause a été déféré au tribunal de Saint-Pierre en début d’après-midi ce dimanche 26 mars. Il lui est reproché des faits de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.

L’intention de tuer n’a pas été retenue

L’homme a été placé en garde à vue, après s’être rendu spontanément à la gendarmerie de Piton Saint-Leu, vendredi 24 mars. Selon le ministère public, il s’était montré très abattu et s’était expliqué sur les faits, déclarant ne pas avoir eu l’intention de tuer son voisin.

Le vendredi 24 mars à 16h30, les forces de l’ordre ont été appelé dans le cadre d’un conflit de voisinage à Piton Saint-Leu. Deux voisins s’étaient échangés des insultes avant d’en découdre physiquement sur la voie publique.

Une bagarre de voisinage à coups de sabre, couteaux et bâton

Le gendarmes de la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Paul et la brigade de Saint-Leu, saisis de l’enquête, ont auditionné de nombreux témoins au cours du week-end. Il apparait ainsi qu’un des voisins était armé d’un couteau et d’un bâton, tandis que l’autre était muni d’un sabre et d’un couteau.

L’un des deux aurait asséné un coup de sabre à l’autre, qui le touchait au niveau du bras tandis qu’il recevait un coup à la tête. Il aurait ensuite pris la fuite en courant en direction de la gendarmerie de Piton Saint-Leu.

La victime est décédée suite à sa blessure

La victime du coup de sabre, un homme de 45 ans, l’aurait suivi avant de revenir devant l’entrée de son domicile. A leur arrivés sur place, les gendarmes et les secours ont trouvé la victime consciente, mais elle a rapidement perdu connaissance. Malgré les soins prodigués, elle est décédée à 18h30.