Frédéric Jams, un jeune trisomique de 23 ans, s'est vu offrir un cours de pilotage au volant d'un bolide à Saint-Leu. C'est la première fois qu'il conduisait une voiture "pour de vrai". Encouragé par sa famille, cet amateur de sensations fortes multiplie les expériences de ce genre, prouvant ainsi que son handicap n'est pas un frein pour vivre sa vie pleinement.

HA / JP •

"Tu vas lâcher le frein tout doucement et accélérer progressivement". Tout sourire, Frédéric Jams suit studieusement les consignes de Guillaume Martinol qui l'initie au pilotage automobile, sur le littoral saint-leusien.

Le jeune homme est trisomique et ce mercredi, il a conduit une voiture pour la première fois de sa vie. Et pas n'importe voiture : une Clio 4 RS dont le moteur fait plus de 230 chevaux ! Ce cours de pilotage est un cadeau de sa famille pour son 23ème anniversaire.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le jeune Frédéric, qui est atteint de trisomie 21, s'est vu offrir un cours de pilotage au volant d'un bolide pour son 23ème anniversaire

Un nouveau rêve réalisé

"C'est super !", lance Frédéric, le pouce levé. Entre les slaloms, les accélérations sportives et la balade bonus au volant d'une Alpine, un autre véhicule de course prestigieux, Frédéric est comme sur un nuage.

"C'est un très beau pari, s'exclame Guillaume Martinol. Je suis un professionnel de l'automobile et du pilotage et j'aime réaliser ce genre de challenge. J'ai déjà fait conduire des aveugles et là ça me fait plaisir de réaliser le rêve de Fred".

Frédéric, atteint de trisomie 21, réalise son rêve de conduire une voiture de rallye • ©Loïs Mussard

Dans la peau d'un pilote de rallye

Et c'est réellement Frédéric qui est aux commandes. Du côté passager, Guillaume Martinol lui fait totalement confiance. "Je n'ai pas de pédales, C'est comme les cours pour les enfants, explique-t-il. Ca le responsabilise énormément, c'est lui qui est acteur".

L'espace d'une matinée, Frédéric s'est ainsi retrouvé dans la peau d'un pilote de rallye. Malgré son handicap, il vit pleinement sa vie et multiplie les expériences.

Des montagnes russes au canyoning

"Il a déjà fait les montagnes russes, ou encore du canyoning et là, on voulait lui faire faire du parapente mais maman a un peu peur, alors donc oui, les sensations fortes, c'est vraiment son truc !", lâche sa soeur Laure.

Frédéric n'est pas près d'oublier ce moment unique passé au volant de superbes bolides. Il n'a pu s'empêcher de laisser couler quelques larmes de joie à l'issue de cette matinée.