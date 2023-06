Le 96ème Salon du Fait Main se tient à la Ravine Saint-Leu ce week-end

Une idée de sortie pour le week-end : le 96eme Salon du Fait Main à la Ravine Saint-Leu. Il se tient les samedi 17 et dimanche 18 juin. Près de 180 exposants sont présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs créations uniques.

LP / CT •

Le coup d'envoi du 96ème Salon du Fait Main sera donné, samedi 17 juin, à la Ravine Saint-Leu. Jusqu'à dimanche, la manifestation accueillera près de 180 exposants.

180 exposants locaux

Ils sont artisans et artisanes, artistes, créatrices et créateurs de la Réunion et seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs créations uniques. Certains travailleront même sous vos yeux.

Ce salon du Fait Main est le grand rendez-vous du savoir-faire réunionnais dans les domaines de l'artisanat d'art traditionnel et contemporain et les produits gastronomiques. Vous y trouverez des idées cadeaux pour la fête des pères, dimanche, mais aussi pour vos départs en vacances.

Un secteur dynamique...

L’événement est organisé par l'association Arts et traditions. Selon son trésorier, Jean-Charles Nagou, le secteur est dynamique. De nombreux jeunes se lancent et il a aussi des reconversions professionnelles, mais il estime qu’il y a un manque de promotion de l'artisanat réunionnais.

... mais un manque de visibilité

"Malheureusement les grandes enseignes ne mettent pas en avant les produits des artisans, constate Jean-Charles Nagou. Heureusement il y a beaucoup de petites boutiques qui se mettent en place, des coopératives d’artisans qui se créées. Mais on a toujours un manque de visibilité, un manque de communication à la sortie de l’aéroport. Il y a encore des choses à faire".

Une vitrine pour les artisans

En attendant, ce Salon du Fait Main sera une vitrine pour de nombreux artisans locaux. Il y aura aussi restaurants et bars à jus frais sur place. Des animations graffiti sont aussi organisées pour découvrir cet art urbain. Il y aura aussi des DJ et un concert pour clôturer ces deux jours de festivités.

L'entrée est libre et gratuite.