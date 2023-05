Leu Tempo Festival revient et se réinvente pour sa 23ème édition

Leu Tempo Festival est de retour du 18 au 21 mai. Pour cette 23ème édition, le festival d’arts vivants a du se réinventer, perturbé par les travaux d’assainissement du réseau d’eaux usées en cours. La programmation, toujours aussi variée et pleine de promesses, se répartira sur 6 sites.

LH / Lola Fourmy •

" Pour ne pas souffrir, il faut inventer ", dit le directeur du Séchoir et du Leu Tempo Festival, Gilles Cailleau. La nouvelle édition revient très bientôt : du jeudi 18 au dimanche 21 mai prochains.

Une édition revisitée

Travaux de modification du réseau d’eaux usées en centre-ville et travaux dans deux écoles de Saint-Leu, cette fois la programmation du Leu Tempo Festival sera répartie sur 6 sites pour cette 23ème édition.

Trois lieux de représentation seront situés en centre-ville : au Parc du 20 desamb, sur le parvis de la mairie et à La Ravine. Les trois autres lieux sont dans les hauts : au musée Stella Matutina, au Séchoir et au Conservatoire Botanique de Mascarin aux Colimaçons.

Un programme toujours très varié

Plus d’une trentaine de spectacles d’arts vivant seront ainsi proposés au public : théâtre, cirque, concerts et mêmes siestes électroniques. Dans le ciel, il y aura même une mongolfière de 3 400 m3 et ses acrobates.

Retrouver le programme des spectacles ici.

Côté concerts, le public pourra profiter de Ziskakan, Matatrom, Second Brain, sans oublier Leu Tempo Populaire, une soirée organisée par la mairie qui propose une série de concerts pour remplacer la traditionnelle Fèt dan somin. Cette dernière a dû être annulée à cause des travaux réalisés sur la rue principale du centre-ville.

Le Séchoir, organisateur du Leu Tempo Festival, espère que le public sera au rendez-vous de cette édition revisitée, dont le coût est supérieur à 100 000 euros. Pour faciliter l’accès à la ville et aux sites des représentations, la mairie met en place des navettes et des parkings dédiés.