Messes, pèlerinage, concerts, fête foraine, modifications de la circulation : le programme de la fête de la Salette à Saint-Leu

Jusqu'au 24 septembre, la ville de Saint-Leu va vivre au rythme de la fête de la Salette, entre événements religieux et festifs. Pèlerinage depuis Saint-Louis, grande messe le 19 septembre, concerts et fête foraine, modifieront de façon conséquente la circulation.

C'est un rendez-vous incontournable pour les fidèles de la communauté catholique de l'île : une fois venu le mois de septembre, les regards se tournent vers Notre-Dame de la Salette à Saint-Leu, où des milliers de personnes sont attendues jusqu'au 24 septembre 2023.

Depuis plusieurs jours, les messes et chemins de croix ont débuté, avant le grand pélerinage qui partira du Gol à Saint-Louis dès ce samedi 16 septembre. Idem pour les neuvaines, du 11 au 18 septembre.

Un pèlerinage de 32 km de Saint-Louis à Saint-Leu

A la paroisse de Saint-Louis, les pèlerins sont en plein dans les préparatifs de ces 32 km à pied qui les amèneront jusqu'à Saint-Leu.

Le départ est fixé ce samedi 16 septembre à 19h30, par groupes de 50 personnes. 37 groupes sont annoncés pour ce pèlerinage, pendant lequel "des croix seront posées du pont Mathurin jusqu'à Saint-Leu", précise Sandra Jonas, la secrétaire de la paroisse de Saint-Louis. "Une centaine à 200 bénévoles" encadreront l'événement.

"Le dernier groupe va arriver à 3h30, pour une messe à 4h du matin à l'église de Saint-Leu. C'est une très grosse organisation, les routes sont fermées du Gol à Saint-Louis jusqu'à Saint-Leu" Sandra Jonas, secrétaire de la paroisse de Saint-Louis

La grande messe célébrée par Mgr Aubry le 19 septembre

Le mardi 19 septembre, date de la grande messe de la Salette, c'est l'évêque émérite de La Réunion Mgr Gilbert Aubry qui officiera, à 10 heures, sur la place de la Salette.

Enfin, le dimanche 24 septembre, la fête de la Salette sera conclue par le pèlerinage du 3ème âge, avec une nouvelle messe sur la place de la Salette à 10 heures.

D'importantes modifications de la circulation

Autant de temps forts qui auront pour conséquences des modifications importantes de la circulation à Saint-Leu et aux abords de la ville, depuis déjà ce mardi 12 septembre. Du 12 au 14 et du 20 au 22 septembre, la circulation se fera en sens unique (sauf pour les bus), dans le sens Nord/Sud sur la rue de la compagnie des Indes, et dans le sens Sud/Nord sur la rue du Général Lambert.

Puis, du 14 septembre à 17 heures jusqu'au 19 septembre à 5 heures, un nouveau plan de circulation sera mis en place, notamment pour permettre le bon déroulement du pèlerinage. Il sera encore modifié pour le reste de la journée du 19 septembre, et certains axes seront complètement fermés.

Les plans de circulation ci-dessous :

Des concerts et une fête foraine sur le site de la Ravine

En marge de l'événement religieux, les fêtes de la Salette sont aussi l'occasion d'animations foraines et de concerts, organisés par la ville de Saint-Leu, du 15 au 19 septembre. The Prophecy, T-Matt, Marshall, Olivier Brique, Aissya, Clif Azor, Hervé Imbert... sont entre autres artistes, attendus pour faire le show sur le site de la Ravine Saint-Leu.

Sur le même site, les visiteurs pourront profiter de manèges, animations foraines et radio-crochet.

La Dame de la Salette, apparue à des bergers de l'Isère

Pour rappel, cette fête de la Salette est organisée chaque année en mémoire de la protection apportée par Notre-Dame de la Salette aux habitants de Saint-Leu lors de la violente épidémie de choléra qui touchait l'île dans les années 1850.

Quelques années plus tôt, le 19 septembre 1846 dans une petite commune de l'Isère nommée la Salette, deux petits bergers, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, voient apparaître une femme en pleurs devant eux alors qu'ils se trouvent en montagne. Celle-ci leur délivre un message d'espérance.

Une fête qui honore un miracle

Louis Saissac, jeune prêtre, se souvient de cette apparition lorsque l'épidémie de choléra s'abat sur La Réunion, et demande à cette dame de la Salette de protéger les paroissiens de Saint-Leu, s'engageant à ériger une chapelle de Notre-Dame de la Salette si cette dernière empêchait la maladie de se propager dans la commune. Miracle : alors que le choléra fait plus de 2 000 victimes sur l'île, il épargne tout Saint-Leu.

Une chapelle érigée en 1859

Le site est depuis, considéré comme miraculeux par les fidèles. Respectant la promesse du curé, la chapelle de Notre-Dame de la Salette est édifiée en 1859, et chaque année, le 19 septembre, date d'apparition de la Salette aux bergers de l'Isère, une grande fête est célébrée à Saint-Leu pour obtenir ses grâces.