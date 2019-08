Saint-Louis : alcoolisé, en récidive malgré un permis suspendu

Un bilan encourageant

12 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 6 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré). Un automobiliste a été contrôlé avec un taux de 1.15 mg/litre

1 conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants

13 excès de vitesse avec interception

3 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu

3 défauts d'assurance

5 infractions aux règles de priorité

9 usages du téléphone en conduisant

2 non-port de ceinture

3 défauts port du casque de protection

Ce dimanche 4 août 2019 entre 19 h à 23 h, les gendarmes de la Brigade motorisée de Saint-Louis, ont interpellé deux conducteurs qui circulaient au centre-ville de la Rivière en ayant un peu trop consommé d'alcool avant de prendre le volant. Le premier affichait un taux de 0,46 mg d'alcool et le second 0,69 mg par litre d'air expiré (soit le double de ces valeurs dans le sang).Outre les taux, très au-delà de la limite, les deux hommes étaient en état de récidive légale et circulaient malgré une suspension de permis de conduire. Ils ont été placés en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Ils seront amenés au tribunal de Saint-Pierre dans l'après-midi.