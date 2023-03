Saint-Louis : deux écoles vandalisées, la cantine dégradée

A Saint-Louis, les écoles Paul Salomon I et II ont été vandalisées, et notamment le réfectoire, annonce la mairie, ce lundi 27 mars. Alors que les élèves font leur rentrée scolaire à La Réunion, ceux des écoles de Saint-Louis ne pourront pas déjeuner à la cantine ce midi.

LP •

Une forte odeur de fumée, de la suie sur les plafonds, des sols et murs dégradés : deux écoles ont été vandalisées à Bois de Nèfles Coco, sur la commune de Saint-Louis, annonce la mairie ce lundi 27 mars.

Deux départs de feu au réfectoire

Le réfectoire a été particulièrement visé par des incendies. "Il y a eu deux points d’incendie, explique Johny Boisvilliers, directeur général adjoint pôle proximité/Citoyenneté de la ville de Saint-Louis. D’abord, une armoire dans laquelle il y avait des papiers de gestion de repas et de personnels, puis ils se sont servis des papiers pour incendier aussi une table. Ça aurait pu être plus grave si les secours n’étaient pas intervenus rapidement. Toute l’école aurait pu être incendiée".

Pas de cantine

Sur sa page Facebook, la mairie de Saint-Louis condamne "ces actes avec fermeté". Face à ces dégâts, les réfectoires ne pourront pas accueillir les marmailles ce midi.

"On pense surtout aux enfants, comment les accueillir dans de bonnes conditions et faire notre travail comme il faut dans une cantine propre, c’est triste", se désole Françoise, agent des écoles.

Repas froids sous le préau pendant deux semaines

En attendant qu’ils soient à nouveau opérationnels, les services de la mairie sont contraints de servir un repas froid aux enfants. Les travaux devraient durer au moins deux semaines.

"Faire manger les enfants dehors à cause de la suie et la fumée, c’est lamentable, je suis triste pour les enfants", ajoute Reine-Claude Adras, référente pour l’école Paul Salomon II et habitante de Bois de Nèfles Coco consternée.

Les gendarmes de Saint-Louis se sont rendus sur place. Une enquête aurait été ouverte. De nombreuses empreintes ont été relevées.