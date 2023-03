Atelier Sciences Po : des élèves du lycée Antoine Roussin prêts à s'envoler pour Paris

Des élèves de Terminale du lycée Antoine Roussin s'apprêtent à prendre l'avion pour Paris afin de découvrir la prestigieuse école de Sciences Po qu'ils rêvent tous d'intégrer. Ils vont également pouvoir visiter le Louvre, l'Assemblée nationale mais aussi le palais de l'Elysée !

A Saint-Louis, les élèves de l’atelier Sciences-Po du lycée Antoine Roussin ont les yeux rivés sur leur emploi du temps de la semaine prochaine. Ils vont profiter des vacances scolaires pour se rendre à Paris avec leurs professeurs, et découvrir ainsi les locaux de la prestigieuse école qu'ils ambitionnent d'intégrer après la Terminale.

"Avec mes camarades, on est très content et très heureux à l’idée de faire ce voyage", confie Elyona Kunda sur les marches de l’amphithéâtre de son lycée. "C’est une école ayant une grande renommée et ce qui m’intéresse c’est que le champ pour les débouchés est assez large".

Visite des musées et des monuments

Depuis deux ans, ces lycéens se préparent activement à travers un atelier spécifique dédié à l’élargissement de leur culture personnelle, à la prise de confiance et à la prise de parole en public.

Alors la découverte des principaux monuments historiques de la capitale est forcément au programme, tout comme la visite du musée du Louvre. Ils auront également la chance de visiter l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Et cerise sur le gâteau, ils vont pouvoir se rendre au palais de l'Elysée, le mardi 14 mars.

L'Elysée grâce à une carte postale !

"C’était vraiment un challenge. On a fait une carte postale à l’Elysée. On a expliqué notre projet et deux mois après, ils nous ont appelé pour nous dire que nous serons reçus avec les élèves en visite privée", raconte Nadine de Boisvilliers, leur professeur d'Histoire-Géographie.

L’éloignement de La Réunion, le coût des études à Paris,… font aussi partie des thèmes abordés grâce à ce voyage. L'objectif reste de familiariser ces jeunes réunionnais avec leur futur environnement...