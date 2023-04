Aux Makes, le camping interdit sur le site des Platanes fait des mécontents

Ils ont voulu camper dans l'air frais des Makes pour ce week-end pascal et ont reçu soit un PV, soit un avertissement. Sur le site des Platanes, le camping est interdit par arrêté municipal. Mais eux n'y voient aucun mal.

A la Plaine des Makes sur le site des Platanes, le panneau planté là depuis 2012 affichant l'arrêté municipal d'interdiction du camping n'y fait rien. Ce week-end encore, une poignées de tentes faisait de la résistance.

Nadine fait partie de ceux qui ont installé le camp ce week-end et ne comprend pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de le faire. "Mi comprends pas, nou la toujours bivouaqué ici. (...) Il faut arrêter les interdits, trop d'interdits tue. Nou lé kréol, nou aim ça, c'est nout façon de vivre", tempête-t-elle.

"Taleur faudra nou paye pou respirer"

Elle est d'autant plus en colère que samedi soir, la police municipale est venue leur rappeler qu'ils risquaient des amendes de la 1ère à la 5ème catégorie en fonction des nuisances relevées et des atteintes à l'environnement. "Taleur faudra nou paye pou respirer ici", ironise Nadine, irritée.

Un autre campeur lui, justifie qu'il "pensait que l'arrêté n'était plus valable". Lui a reçu une contravention, mais le voit avec philosophie. "Tant pis, au lieu d'aller au restaurant, nou la paye une amende" dit-il en ce jour de Pâques.

"On fait rien de mal, on allume un feu à gaz, on n'a pas fait de feu sauvage, on partage un moment ensemble, je ne vois pas ce qu'on fait de mal", commente un autre homme venu pique-niquer.

Préserver cet écrin de verdure

Même si toutes les familles présentes aujourd'hui ont pensé à emmener des sacs poubelle pour ne rien laisser derrière elles, c'est malgré tout la protection de l'environnement qui motive cet arrêté d'interdiction. Selon l'association qui s'occupe du site des Platanes, cette interdiction "part d'un bon sentiment, parce que le camping sauvage occasionne des dégâts sur l'environnement".

Des règles à respecter en matière de camping et de bivouac

En France, la loi prévoit que le camping puisse être interdit en dehors de terrains aménagés, soit par un arrêté municipal, soit par le plan local d'urbanisme. Le bivouac en revanche, à distinguer du camping, permet aux randonneurs de passer une nuit dans la nature avant de reprendre le chemin, et est autorisé même sur le territoire du Parc national.

Il faut tout de même respecter certaines conditions : n'être équipé que d'une tente légère, être à proximité immédiate d'un itinéraire, et rester de 18h à 7h du matin. Dans tous les cas, la règle première est de ne laisser aucune trace de son passage, afin de respecter au maximum ces sites naturels qui nous servent occasionnellement de gîte.