Cavadee : la communauté tamoule rend hommage au Dieu Mourouga

La grande procession marque la fin des « 10 jours ». Des milliers de pénitents ont pris part à la traditionnelle procession du Cavadee, en l’honneur du Dieu Mourouga. Tenue aux couleurs chatoyantes et corps percés d’aiguilles marquent ce grand évènement pour les tamouls de l’île.

©Loïs Mussard (Réunion la 1ère)

Ils étaient près d’un millier de pélerins ce samedi 8 février à Saint-Louis pour célébrer le Cavadee en l’honneur du Dieu Mourouga, le fils de Shiva. La cérémonie religieuse est célébrée en début d’année à Saint-Louis et à Saint-André.Pénitents, membres de leurs famille et amis se sont ainsi retrouvés sous le pont de la Rivière Saint-Etienne avant de défiler dans la ville et de se rendre au temple pour porter des offrandes au dieu.Un moment solennel et de concentration, durant lequel certains ont revêtis une parure d’aiguilles d’argent. Un moment pour manifester sa reconnaissance au Dieu Mourouga.Reportage de Loïs Mussard et Laurent Josse.