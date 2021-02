Meurtre à la Ravine du Gol : la jeune femme identifiée

Vendredi dernier, le corps sans vie d’une jeune femme d’une vingtaine d’années a été retrouvé dans la ravine du Gol à Saint-Louis. L’enquête se poursuit pour meurtre et l’identité de la victime est désormais connue.

LH / Sophie Person •

On en sait plus sur la jeune femme retrouvée morte dans la ravine du Gol vendredi dernier. La victime, âgée de 28 ans, est une mère de famille de deux enfants, dont un bébé, et originaire du Tampon.

Plusieurs pistes sont possibles

Dans un premier temps les enquêteurs ont peiné à l’identifier, car elle n’avait aucun papier sur elle. Une autopsie a été réalisée, et les premières constatations laissent supposer que l’auteur s’est acharné sur sa victime.

L’identification de la victime a donc permis d’apporter davantage d’informations sur la jeune femme, ainsi que des éléments pour permettre aux enquêteurs d’établir les circonstances de ce crime. Pour l’heure, plusieurs pistes sont possibles. L’auteur du crime n’a pas encore été interpellé.

Le compagnon reste introuvable

Le logement de la jeune femme, où elle habitait avec son compagnon, a été placé sous scellés par les enquêteurs. Ils recherchent activement le meurtrier et doivent répondre à plusieurs questions, parmi lesquelles la localisation du compagnon de la victime, introuvable depuis vendredi.

Les précisions de Réunion la 1ère.