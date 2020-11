Saint-Louis : le plan de titularisation de l'ancien maire validé par la cour d'appel de Bordeaux

Nouveau rebondissement dans l'affaire des titularisations à la mairie de Saint-Louis. Alors que le plan de titularisation de l'ancienne majorité avait été suspendu par le tribunal administratif de La Réunion, la cour d'appel de Bordeaux vient de rejeter cette décision. Ces embauches sont légales.

Gaëlle Malet

Plan de titularisation validée

" On demande à madame la maire de renouer le dialogue social "

C'est une grande victoire pour les employés communaux qui mènent cette bataille judiciaire depuis de nombreux mois Wilson Adras, membre du bureau de la CFDT

C'est un coup dur pour Juliana M'Doihoma, la maire de Saint-Louis désavouée dans le dossier des titularisations. La cour d'appel de Bordeaux vient de rejeter la décision du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion qui avait suspendu le plan de titularisation de l'ancien maire, Patrick Malet. Information révélée par nos confrères du JIR. Les 563 créations de postes à temps non complet d'adjoint administratif et d'adjoint technique territorial sont donc légales.Ces titularisations avaient été réalisées avant les élections municipales. La maire de Saint-Louis alors nouvellement élue avait décidé de suivre l'avis de la Préfecture et d'annuler la majorité de ces embauches. En effet, le 19 décembre 2019, le juges des référés du tribunal administratif de La Réunion sur demande du préfet décide de suspendre le plan de titularisation de Patrick Malet.Pour autant, l'ancien premier édile ne s'avoue pas vaincu et décide de faire appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Dans une ordonnance du 12 novembre 2020 , le juge d'appel des référés de l'Hexagone annule l'ordonnance du tribunal administratif de La Réunion et précise que "si le préfet de La Réunion soutient qu'aucun élément ne permet d'identifier les économies avancées par la commune de Saint-Louis dans le projet de délibération accompagnant la délibération ainsi que dans cette dernière, un tel moyen n'est pas, en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération". Le plan de titularisation voulu par l'ancien maire est donc validé.Cette décision de la cour d'appel de Bordeaux redonne espoir à plusieurs centaines d'agents communaux de Saint-Louis.Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Dans un premier temps, les syndicalistes attendent d’avoir la décision de justice de Bordeaux entre leurs mains. Puis, ils se réuniront afin de se concerter et réfléchir à la suite à donner. " Ce qui est clair, c’est que sur le fond on a gagné. On a eu gain de cause. On demande à la maire de renouer le dialogue social et de réintégrer au plus vite ces agents. Il est clair que maintenant, on a une base légale, on en a la preuve maintenant. On appelle madame la maire à la raison " poursuit le membre du bureau de la CFDT.

La réaction de Wilson Adras, membre du bureau de la CFDT :