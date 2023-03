Saint-Louis : nouvelle baisse des impôts fonciers en 2023

Lors du vote du budget primitif en conseil municipal la semaine prochaine, il sera proposé de diminuer de 3% le taux communal sur la taxe foncière à Saint-Louis, que ce soit sur le foncier bâti, le foncier non bâti ou les résidences secondaires et vacantes.

" Cela va ramener le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 72% ", explique Juliana M'Doihoma, la maire de Saint-Louis.

Il s’agira de la deuxième baisse consécutive de 3%, après celle de 2022. Ces baisses font suite à des années de hausses du taux d’imposition. Ces hausses ont permis de résorber le déficit important de la commune, qui dans le même temps n’avait plus ou presque de capacité d’investissement.

Pas de triomphalisme pour autant chez la maire Juliana M’Doihoma. Malgré ces deux baisses consécutives, le taux d’imposition à Saint-Louis reste le plus haut de France. Un triste record dans une des quatre villes les plus pauvres du pays.

On est bien conscient qu'on est encore loin du niveau des autres communes, puisque la commune est encore deux fois au-dessus des autres communes. Donc en terme de rattrapage, on a encore beaucoup à faire, mais l'idée c'est vraiment de limiter la pression fiscale sur le contribuable Saint-Louisien et Riviérois.