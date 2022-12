Saint-Paul : le football pour sensibiliser sur les violences intrafamiliales

Ce samedi 10 décembre, le Cevif et la commune de Saint-Paul ont organisé la troisième édition de "Carton rouge aux violences intrafamiliales". Au programme : une rencontre footballistique entre équipes mixtes pour sensibiliser sur ce fléau.

Céline Latchimy-Irissin avec Thierry Chapuis •

Le football devient un outil pédagogique. Ce samedi 10 décembre, le stade de l’Eperon a accueilli la troisième édition de "carton rouge aux violences intrafamiliales". Une rencontre footballistique entre équipes mixtes a eu lieu. Objectif : sensibiliser le public présent sur ce fléau.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Carton rouge : un match de football contre les violences intrafamiliales

"Carton Rouge : contre les violences intra familiales" est une action portée par le CEVIF et la Ville de Saint-Paul. Au programme : tournoi de football mixte, village associatif et théâtre-forum jusqu'à 16h.

Une dizaine d’équipes ont participé à cette rencontre sportive. Elles étaient composées de membres d’associations et de jeunes du quartier de l’Eperon, et ont sensibilisé le public au respect possible entre les hommes et les femmes.

Une action contre le sexisme et les stéréotypes

Chaque équipe devait être composée d'au moins deux footballeuses, sur les huit joueurs. Cette mixité permet de lutter contre le sexisme et les stéréotypes.

"Quand on prend les filles d’un côté et les garçons de l’autre, ils sont convaincus qu’ils n’ont pas les mêmes capacités physiques et mentales. Ça ne fait que renforcer les stéréotypes. Quand on les mélange dans une même équipe et qu’on montre qu’on peut obtenir des résultats et bien ça fait tomber les stéréotypes" estime Sylvie Leroux, directrice adjointe de l’association Chancegal.

Sensibiliser sur les violences intrafamiliales

Sur le bord du stade, toutes les associations luttant contre les violences intrafamiliales étaient représentées. A La Réunion, chaque jour, sept femmes portent plaintes pour violences conjugales.

Ce tournoi et ce village associatif avaient ainsi pour objectif de mettre un carton rouge à ce fléau.