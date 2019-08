Saint-Paul : un repas végétarien à la cantine

© Marie-Ange Frassati

La loi Egalim, recommande aux écoles de servir à partir de cette rentrée, un repas sans viande, poisson, ou crustacés. Dans les cuisines, les cantinières ont d'autres alternatives aux protéines : légumineuses associées aux céréales, œufs, ou encore produits laitiers. Une alimentation saine et durable qui doit se retrouver une fois par semaine dans les assiettes, avec si possible un effort pour limiter le gaspillage alimentaire.La commune de Saint-Paul s'y est mise en servant ce vendredi au réfectoire son premier un repas végétarien, du riz cantonnais à base de petits pois, carottes et oeufs que les enfants ont apparemment apprécié.Certains sont allés se resservir copieusement. C'est le cas de Liam qui dit que " c'est bizarre de ne pas manger de viande ". Pour Manon 9 ans au contraire " ça fait du bien de faire une pause ".Les prochains menus élaborés avec l'aide d'une diététicienne feront découvrir à certains la patate douce, mettront en valeur des gratins de légumes, il y aura de la diversification précise Sandrine Fontaine Directrice de la restauration scolaire à la mairie de Saint-Paul