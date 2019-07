14 juillet 2019 : dix jours de fêtes à Saint-Paul

Des stars saint-pauloises

© Ville de Saint-Paul

© Ville de Saint-Paul

Ce vendredi 5 juillet 2019, si vous avez l'intention de vous rendre à la poste située au centre-ville de Saint-Paul, garez votre voiture sur les parkings extérieurs et venez à pied, vous gagnerez du temps. A partir de demain, les rue du Commerce et Marius-et-Ary-Leblond vont être réservées à la braderie commerciale.Un podium est installé devant le jardin de la mairie, il servira de tremplin aux artistes en devenir de la commune.Les stars originaires de Saint-Paul comme Segael profiteront de la grande scène d'Expobat . Saviez-vous que Missty vit à Saint-Gilles-les-Hauts David louisin de Corbeille et la star du moment Abdul qui vient de Fleurimont Si vous ne connaissez pas ce sera une occasion en or pour parfaire votre culture musicale et si vous appréciez, vous passerez votre soirée à danser.