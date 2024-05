Célébration du Cavadee à Saint-Paul : des milliers de fidèles se préparent à honorer le dieu Mourouga

C'est un moment de ferveur pour la communauté hindoue de La Réunion qui célébrera le Cavadee, mercredi 22 mai 2024. Après les préparatifs, appelés "Fête de Dix Jours" en l’honneur du dieu tamoul Mourouga, le Cavadee culmine, à la suite d'une période de carême, par d’impressionnantes processions des pénitents.

Annaëlle Dorressamy / Willy Fontaine / Claudette Vaïtilingom •

La communauté hindoue de La Réunion se prépare à célébrer dignement le Cavadee ou "Kavâdi" le mercredi 22 mai prochain. Depuis sept jours déjà, le temple Siva Soupamanien de Saint-Paul vit au rythme des festivités, en l'honneur du Dieu Mourouga, fils de Siva et de Parvati et frère de Ganesh.

Mourouga est "le dieu suprême" par excellence, selon les textes sacrés. Afin de sauver le monde du démon Surapatman, pour son combat, la mère du dieu Mourouga, Parvati, lui offrit "le Vel", une arme que l'on aperçoit toujours dans sa main.

Dix jours de carême

Durant ces dix jours, les pénitents sont en carême. Entre autres, des restrictions alimentaires, mais aussi un ensemble d'efforts et de "dépassement de soi", précise Serge Soleyen-Coujendevel, président du temple de Saint-Paul.

Écoutez Serge Soleyen-Coujendevel, président du temple de Saint-Paul, sur Réunion La 1ère :

Interview de Serge Ajaguin Soleyen Coujendevel, président du temple de Saint-Paul

Les pénitents se préparent à porter le Cavadee

Tout au long de la journée, les fidèles s'activent pour préparer les chars. Ces moments de partage sont notamment rythmés par des prières. Certains sont chargés, à l’entrée du temple, de confectionner les marleys, les colliers de fleurs traditionnels. Ils serviront à décorer la statue du dieu Mourouga.

“Nous monte le Cavadee, nous prépare la cérémonie. Mi aime le Cavadee, mi porte à li depuis longtemps", lance une fidèle. “Zordui, nous lé là pour monter le Cavadee. Nous donne la main ansamn pour que tout’ i passe bien, pour que na la paix dans le monde, pour que néna l’espoir face à la maladie”, réagit une autre fidèle.

"La foi soulève toutes les montagnes"

“La foi soulève toutes les montagnes comme on dit. Si on a la foi, on surmonte plein de choses. Si nous na poin la foi dans ce monde-là, nous gayn pas faire rien. Le Cavadee, c’est aussi l’espérance”, rappelle un fidèle.

Écoutez les réactions au micro de Willy Fontaine sur Réunion La 1ère :

Interview du Cavadee à Saint-Paul : des fidèles se préparent à célébrer le dieu Mourouga

Des moments de partage

Les festivités du Cavadee ont débuté le mercredi 12 mai dernier au temple Siva Soupramanien de Saint-Paul.

Cavadee à La Réunion : des fidèles réunis au temple Siva Soupramanien Saint-Paul pour célébrer le dieu Mourouga • ©Willy Fontaine

Le Cavadee est symbolisé par une arche fleurie en général, où sont suspendus des produits pour l’onction des dieux, c’est-à-dire, le riz, le lait et le miel. Mourouga est le dieu de la jeunesse, de la beauté. Chaque jour, pendant dix jours, des groupes de fidèles différents, nommés “les fêteurs”, prennent en charge la décoration du temple ainsi que les repas. C’est un moment de “révision du karma”. Nous nous donnons le moyen de changer les choses. Serge Soleyen-Coujendevel, président du temple de Saint-Paul

Procession du Cavadee mercredi 22 mai à Saint-Paul

La procession du Cavadee aura lieu à la Grande Fontaine, à Saint-Paul ce mercredi 22 mai. Plus de 800 pénitents sont attendus. Au total, "environ 6 000 à 7 000 fidèles" sont attendus par le président du temple.

D'après le site communautaire Indes Réunionnaises, la fête des Dix jours est célébrée à des dates différentes sur notre île. Elle se déroule en janvier et février, à Saint-André et Saint-Louis, en avril ou en mai à Saint-Pierre, ou encore en août et septembre à Saint-Denis.

Les exploits du dieu Mourouga sont actuellement célébrés dans trois temples à La Réunion : à Saint-Paul, de Saint-Benoît et à Piton Saint-Leu.