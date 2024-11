Fèt koko à Saint-Paul : le savoir-faire autour du coco à l’honneur dans le quartier de la Grande Fontaine

Tradition, transmission, innovation et découverte sont les mots d’ordre de cette Fèt Koko. L’évènement fait son retour dans le quartier de la Grande Fontaine à Saint-Paul, pour le plus grand bonheur de ses habitants.

LH avec Rahabia Issa et Harry Amourani •

Après 8 années d’absence, la Fèt Koko fait son grand retour ce week-end à Saint-Paul, dans le quartier de la Grande Fontaine. Du 15 au 17 novembre, un village a été installé sur le Plateau noir pour proposer au public de découvrir tous les usages possibles du coco.

Tressage de feuilles, œuvres artistiques à partir de coco ou encore eau de coco, l’arbre emblématique du quartier est à l’honneur. Pour les habitants de la Grande Fontaine, c’est l’occasion de transmettre la tradition et de s’ouvrir les uns aux autres.

La Fèt Koko est l'occasion de mettre en avant des savoir-faire traditionnels tels que le tressage de feuilles de coco. • ©Harry Amourani

La tradition et l’ouverture

Claire s’est spécialisée dans le tressage, avec une technique qui regroupe les pratiques du monde entier, tout en gardant l’héritage de ses ainés.

L’association mahoraise Rahachiri est venue partager sa culture. Le coco y tient une place importante, notamment dans la cuisine. " Le partage culturel pour nous, on y tient ", explique Soifia.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

La Fèt Koko fait son retour dans le quartier de la Grande Fontaine à Saint-Paul, après 8 ans d’absence • ©Réunion La 1ère

Des artistes peintres ont aussi présenté leurs œuvres autour du coco, comme Jim Davery, issu de la Grande Fontaine.

La Fèt Koko met en avant les savoir-faire autour du coco. Jim Davery, artiste peintre de la Grande Fontaine, expose ses oeuvres. • ©Rahabia Issa

Animations et musique au programme

Ce samedi 16 novembre, un plateau artistique est proposé de 16h à 23h30, avec Tribu Nenibe, Zeness Gayar, Kalbas, Kaf Komm A Mwin, Zen T-Panon, KMN Maloya, Ti Zenfan Gado, Flambola ou encore Heritaz Maloya.

Demain, place au bal 3ème jeunesse de 9h à 16h, et au concours grinpèr koko à 14h. Emmanuelle Ivara et DJ CB Records, Apolonia, Rozzion et Natty Dread monteront sur scène de 19h à 23h30.