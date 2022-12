Feux d’artifice, pétards, lanternes, camping : les règles à respecter pour un réveillon du 31 décembre au lagon

Près de 20 000 personnes sont attendues sur la plage de Saint-Paul pour faire la fête lors du réveillon du 31 décembre. Feux d’artifice, pétards, lanternes, camping : le point sur les règles à respecter pour passer son réveillon au lagon.

A minuit pile, près de 20 000 personnes vont se souhaiter "une bonne année", les pieds dans l’eau, au lagon à Saint-Paul. Privés de réveillon sur la plage ces deux dernières années en raison du Covid-19, les Réunionnais seront des milliers à en profiter cette année. Les autorités ont donc pris des mesures pour éviter les incidents. Réunion La 1ère fait le point.

Camping interdit

D’abord, vous devrez arriver au lagon le 31 décembre et pas avant. Le camping sauvage et le bivouac sur la plage est interdit toute l’année, y compris pour le réveillon. L'utilisation de réchauds et de barbecues sera aussi interdite sur l'arrière-plage de Boucan jusqu'à la plage de Trou d'Eau.

Lanternes interdites

Autre interdiction : le lâcher de lanterne. Dans le passé, elles illuminaient le ciel au moment de passer à la nouvelle année. Depuis 2020, l’utilisation de lanternes volantes est interdite par arrêté préfectoral.

L’objectif est surtout de limiter les risques de pollution du lagon. Les lanternes peuvent aussi provoquer des incendies. Enfin, elles gênent la visibilité des pilotes d’avion, et peuvent être aspirées par les réacteurs des appareils.

Feux d'artifice et pétards déconseillés

Les feux d’artifice et les pétards sont eux fortement déconseillés par la préfecture comme la mairie de Saint-Paul. Les autorités rappellent qu’ils représentent un risque d'incendie en cette période de sécheresse. Ils sont aussi sources de pollution du lagon. Par ailleurs, la vente de feux d’artifice est interdite sur la voie publique.

Ramasser ses déchets

Ramasser ses déchets fait aussi partie des règles à respecter pour ce réveillon au lagon. La mairie de Saint-Paul met en place des poubelles et des bornes à verre supplémentaires sur le site. Des médiateurs de la ville vont aussi distribuer des sacs-poubelle aux fêtards durant la soirée. Plus de 30 personnes et dix camions seront à pied d'œuvre le lendemain du réveillon, pour nettoyer la plage.

Regardez l’interview de Sébastien Guyon, deuxième adjoint à la mairie de Saint-Paul :

Où stationner ?

Pour faciliter le stationnement lors du réveillon, un parking provisoire sera mis à disposition du public au rond-point du Jardin d'Eden. Il est d'une capacité d'environ 500 places, et avait déjà été mis en place pour la dernière édition des Francofolies.

Caravanes et camping-cars interdit

En revanche, le stationnement des caravanes et des camping-cars sera strictement interdit par arrêté municipal à plusieurs endroits tels que la rue du Boucan Canot, la route des Sables à l'Hermitage-les-bains, la rue du Lagon ou encore sur le parking d'accès à la plage de Trou d'Eau.

Un plan de circulation à respecter

Des sens uniques seront mis en place dès l'après-midi du 31 décembre pour fluidifier le trafic, mais passées 18 heures, la circulation sera interdite au bord des plages.

Ci-dessous le plan de circulation modifié :

Le plan de circulation à l'Hermitage pour le réveillon 2022 • ©Mairie de Saint-Paul

Secours et forces de l’ordre mobilisés

Enfin, un poste médical sera installé au lagon. Au total, 200 militaires, policiers, agents municipaux et bénévoles de la Croix blanche interviendront sur la zone ce 31 décembre.