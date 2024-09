Journée mondiale des sourds : le drapeau officiel des sourds hissé pour la première fois à La Réunion à Saint-Paul

Ce dimanche 29 septembre 2024, l'association Koulèr Sourds 974 célèbre comme il se doit la journée mondiale des sourds (JMS). Pour l'occasion, un rassemblement est organisé au débarcadère de Saint-Paul, ville dans laquelle le drapeau mondial des sourds a été hissé pour la première fois à La Réunion. Des stands d'information sensibilisent le public sur le quotidien des personnes malentendantes.

Pour la première fois à La Réunion, le drapeau officiel des sourds orne la façade d'une mairie. C'est à Saint-Paul, à l'occasion de la journée mondiale des sourds, que le drapeau a été hissé ce dimanche matin.

Selon les chiffres de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Réunion, un peu plus de 34 000 déficients auditifs sont recensés à La Réunion.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Informer et sensibiliser

Tout au long de la journée, l'association Koulèr Sourds 974 se mobilise sur cet évènement afin de sensibiliser le grand public sur le quotidien des personnes malentendantes sur l'île.

Près du Débarcadère, des stands d'information attendent chaleureusement les passants.

"La communauté sourde, souvent, elle n'est pas visible. On ne la voit pas, mais il y a beaucoup de sourds. C'est une façon pour nous, une fois par an, de montrer notre culture, notre langue et de sensibiliser sur nos droits", explique en langue des signes Nicolas Cervantes, co-président de l'association Koulèr Sourds 974.

Des problèmes d'insertion

Comme tous les handicaps, les personnes malentendantes sont souvent confrontées à des problèmes d'insertion sociale et professionnelle.

La population elle-même, même au niveau des employés et des salariés, il y a un manque de connaissances sur ce handicap. Donc, ces personnes se heurtent à des retards de dossiers, à des incompréhensions, voire des fins de non-recevoir. La collectivité doit être là pour lever tous ces freins-là. Jacqueline Carpin, conseillère municipale chargée du handicap

Un drapeau des sourds hissé à Saint-Paul pour plus de visibilité

L'objectif de cette journée est également de donner plus de visibilité à cette communauté.

"C'est vrai que les sourds sont souvent dans des situations difficiles d'accessibilité. Bien sûr, il y a la loi qui reconnaît cette accessibilité en langue des signes, mais ça n'est pas encore vraiment inscrit au quotidien. Donc, nous - la communauté sourde - avons des droits, et c'est aussi pour ça que nous nous retrouvons une fois par an", souligne en langue des signes Marianne Legros, co-présidente de l'association Koulèr Sourds 974.

Un drapeau reconnu mondialement

Le drapeau officiel des sourds a été conçu par le Toulousain Arnaud Balard. Atteint à la fois de surdité et de cécité, il a créé ce drapeau pour représenter la communauté sourde. Ce drapeau représente une main grande ouverte bleue turquoise, couleur de la communauté sourde, posée sur une main aux contours jaune, avec un fond bleu marine.

Ce drapeau est devenu un signe de reconnaissance pour la communauté. Il a d'ailleurs été diffusé aux Etats-Unis, en Italie, au Maroc ou encore en Ecosse. Il a été déployé à plusieurs reprises sur des bâtiments officiels de France, comme en 2016 devant la mairie de Montpellier et en 2019 sur la façade de la mairie de Poitiers.