La Grande Roue attire les vacanciers à Saint-Paul.

Installée sur le front de mer de Saint-Paul depuis le 2 mai dernier, la Grande Roue attire de nombreux curieux durant les vacances scolaires. Dans l’une des 24 nacelles, vous pourrez admirer la mer et la vile à 44 mètres de haut.

LP / Delphine Poudroux •

Habituellement bavarde, Juliette se fait discrète. Installée dans l’une des nacelles de la Grande Roue, la petite fille profite d’une sortie avec sa maman et sa grand-mère durant les vacances scolaires.

Une idée de sortie

"On a fait des sorties au parc et aussi dans les manèges à Saint-Pierre", raconte sa maman. Ce mardi 1er août, la Grande Roue était au programme de la journée.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le succès de la grande roue à Saint-Paul pendant les vacances

A 44 mètres de haut

Installée sur le front de mer de Saint-Paul, sur la Place du Boulodrome, elle se compose de 24 nacelles et pèse plus de 140 kilos. La structure est impressionnante, autant que la vue qu’elle offre à 44 mètres de hauteur. D’un côté, la mer à perte de vue et de l’autre la ville de Saint-Paul et ses montagnes.

Des règles de sécurité

Durant les vacances, il y a plus de monde à venir profiter de la Grande Roue. Pour monter à bord, vous devrez respecter quelques règles de sécurité comme l’interdiction de manger et de se mettre debout.

A bord, les sensations fortes sont garanties pour ceux qui ont peur du vide. Pour les autres, le panorama s’apprécie et ouvrez l’œil, vous pourriez aussi apercevoir les baleines au large.

Pratique

Durant les vacances, la Grande Roue est ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et dimanche de 10h à 22h, et le vendredi, samedi de 10h à minuit.