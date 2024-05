La littérature réunionnaise est à l'honneur avec le Salon du livre péi jusqu'à samedi

La littérature réunionnaise est à l'honneur en cette fin de vacances scolaires. Le Salon du livre péi est de retour pour une quatrième édition ce jeudi 16 mai jusqu'au samedi 18 mai 2024, au marché couvert de Saint-Paul. Au programme, ateliers, animations, expositions et dédicaces de livres.

Le Salon du Livre péi prend place à Saint-Paul, dans les halles du marché couvert. Durant trois jours, jusqu'au samedi 18 mai, le public est convié à venir découvrir les auteurs et éditeurs de la littérature réunionnaise.

Valoriser la littérature réunionnaise

Tout a commencé en 2021 quand l’association "La Réunion des Livres", soutenue par la Ville de Saint-Paul, a organisé la première édition du Salon du Livre péi, appelée Salon des auteurs et éditeurs péi. L'objectif est de soutenir la filière du livre péi.

C'est l'un des premiers salons littéraires de l'année. Il va permettre aux éditeurs de présenter toutes les nouveautés. Il y a un lien entre toute la partie animations et la partie livres du Salon. Les auteurs sont là pour échanger avec le public. Yannick Lepoan, président de l'association La Réunion des Livres

"In bébèt livr", coup de coeur littéraire

Pour Céline Aho-Nienne, auteure et éditrice de l'ouvrage Flore Mazigador, élu coup de coeur littéraire "in bébèt livr", l'idée est de "dire aux plus jeunes que certes, nos gramounes ne savaient peut-être ni lire, ni écrire, mais ils savaient déjà observer", commente-t-elle.

"In bébèt livr" est un prix littéraire. Il s'agit du coup de coeur des bibliothécaires du réseau de lecture publique de l'Ouest de l'île.

Souvenirs et transmission

Au Salon du livre, le but est de partager "d'encourager les jeunes à s'ouvrir au monde. Dans mon livre je raconte des souvenirs, des zistwars d'antan, des anecdotes", souligne Céline Aho-Nienne.

Nos gramounes savaient déjà que nos pieds de bois étaient magiques. Flore Mazigador c'est 40 zistwars pied de bois de La Réunion, donc 40 zistwars lontan, donc des contes et légendes de l'île. Le héros c'est Ti Lucas, c'est Monsieur Rayond Lucas que tout le monde connaît. Le but est de montrer aux marmailles que nous aussi on peut. Le livre est écrit en créole et en français. Nous, marmailles La Réunion, nous aussi nous gayn écrire un livre. Terla, nous échange sur zistwar lontan, nous partage bon pé souvenirs sur la boutique chinois, sur les traditions d'antan. Céline Aho-Nienne, autrice et éditrice de Flore Mazigador

Plus de 100 auteurs et 60 maisons d'édition

Plus de 100 auteurs et illustrateurs péi sont présents sur les stands pour dédicacer sur les ouvrages. Au total, plus de 60 maisons d'édition sont représentées sur les 30 stands du Salon.

Le programme complet des dédicaces est à retrouver en ligne sur le site de l'association La Réunion des Livres.

Le Salon du Livre péi jusqu'au samedi 18 mai

Sur les trois jours, plus de 6 000 visiteurs sont attendus.