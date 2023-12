Prévention routière : la police distribue des éthylotests avant les fêtes de fin d’année

Hier, mardi 19 décembre 2023, en début de soirée, une opération de prévention routière a eu lieu à Saint-Paul. À l’approche des fêtes, les policiers ont distribué des éthylotests gratuits aux automobilistes.

Annaëlle Dorressamy / Delphine Gérard •

La prudence est de rigueur. À l’approche des fêtes de fin d’année, le Comité de Prévention Routière de La Réunion en partenariat avec la Police Nationale, ont procédé à une distribution gratuite d’éthylotests et de tests salivaires, à Saint-Paul, hier soir, mardi 19 décembre 2023.

Sensibiliser aux dangers de l’alcool

Mardi soir, les policiers n’étaient pas en opération de contrôle, mais de prévention. L’objectif de cette opération est de sensibiliser aux dangers de l’alcool.

“Chaque conducteur, on lui donne le moyen de se faire dépister avant de prendre le volant”, insiste le capitaine Alexandre Develay, commandant d’escadron départemental de sécurité routière.

Dans le doute, on ne prend pas le volant. On ne conduit pas. On reste dormir chez un ami ou on demande à quelqu’un de nous ramener. Capitaine Alexandre Develay Capitaine Alexandre Develay

L’opération de prévention est bien accueillie par les automobilistes. “C’est très bien, ça peut éviter les accidents”, exprime une jeune femme. “C’est très important, surtout pour les jeunes conducteurs comme moi”, ajoute une autre passante.

L’alcool, première cause de mortalité sur les routes

Pour éviter les drames sur les routes, jusqu’à la fin de l’année, les contrôles et les dépistages d'alcoolémie seront renforcés annonce la préfecture.

“L’alcool est la cause principale des décès sur nos routes à La Réunion. La moitié des accidents mortels sont liés à l’alcool, c’est bien plus que la moyenne nationale", rappelle Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet et cheffe de projet sécurité routière.