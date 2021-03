Projet de l’écoquartier Cambaie-Oméga, les habitants du TCO ont donné leur avis

LH avec Delphine Gérard et Rahabia Issa •

Un tout nouveau quartier devrait sortir de terre en 2025, sur le site de l’ancienne antenne Oméga à Cambaie. Presque une ville, le projet, qui s’étend sur près de 76 hectares, est tourné vers l’écologie et le développement durable.

Le TCO et trois des municipalités qui en font partie, Le Port, La Possession et Saint-Paul, se sont ainsi associés pour donner vie à ce projet. Plus de 15 000 logements seront construits dans cet éco-quartier, mais l’ambition de ce projet est plus vaste.

5 500 grands arbres, 45 000 jeunes plants et 80 000 arbustes doivent être plantés, a rappelé le président du TCO, Emmanuel Séraphin. Près de 5 km de voies cyclables devraient être créés dans le quartier.

©TCO

Adultes et enfants associés à la consultation

La concertation en cours se poursuit. Le bilan de la consultation publique vient d’être fait. Cette consultation était dédiée au projet de création de l’éco-quartier Cambaie-Oméga et organisée du 9 novembre au 18 décembre 2020.

700 contributions, venants d’habitants de tous âges, ont été récoltées pour faire avancer le projet sur l’environnement, la mobilité douce, les équipements d’animation et l’histoire. 80% des répondants sont des Saint-Paulois.

Un skate-park, une piscine, un orphelinat ou encore un refuge pour animaux ont ainsi été proposés par les enfants de l’école Louise Siarane de Saint-Paul. Ces contributeurs ont ainsi pu mettre en avant leurs préoccupations, comme la nécessité de vivre-ensemble pour permettre à tous de cohabiter harmonieusement, explique Gwendal Trebern, enseignant.

Ecocité de Cambaie Oméga, les consultations se poursuivent • ©Réunion la 1ère

Un quartier pour tous et écologique

Les thèmes forts qui ressortent de la consultation sont variés : un quartier végétalisé avec des espaces de culture et des plantations de milliers d’arbres, des énergies propres, des équipements pour animer le quotidien comme un espace aquatique ou une médiathèque, un accès aux modes de transports doux et enfin un aménagement en accord avec l’histoire et le patrimoine.

Les participants à la consultation ont ainsi partagé leur envie de voir un quartier avec une « âme », une identité créole qui pourrait se traduire à travers les matériaux, l’architecture mais aussi les équipements culturels, patrimoniaux et des lieux de convivialité.

La création de services et de commerces de proximité est aussi une des préoccupations majeures. Les participants espèrent enfin qu’une offre diversifiée sera proposée en matière de logements, avec de la location et de l’accession à la propriété.

Premières livraisons prévues en 2025

Une Maison du projet pourrait voir le jour pour permettre de nouvelles contributions. Un groupe de travail composé d’historiens, d’acteurs du monde de la culture et de l’art, sera Fortes de cette consultation, les phases de conception se poursuivent.

Le début des travaux est prévu pour 2023, et si le calendrier est respecté, les premières livraisons devraient se faire en 2025. Reste aussi à trouver un nom à ce nouveau quartier.