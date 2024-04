Ramadan : près de 300 personnes pour la rupture du jeûne dans le centre-ville de Saint-Paul

Ce dimanche, l'association des jeunes musulmans de Saint-Paul invitait le plus grand nombre à venir rompre le jeûne à leurs côtés dans le cadre du mois du ramadan. De longues tables ont été dressées dans la rue Suffren, à l'entrée de la mosquée, pour cet "iftar".

C'est un nouvel exemble du fameux vivre-ensemble réunionnais. Près de 300 personnes ont répondu à l'invitation de l'association des jeunes musulmans de Saint-Paul à venir rompre le jeûne, en plein centre-ville.

Des spécialités indo-pakistannaises et mahoraises

Appelée l'Iftar, cette rupture du jeûne intervient au coucher du soleil tout au long de Ramadan. Et pour l'occasion, des tables couverts de diverts mets ont été disposées dans la rue Suffren, juste en face de la mosquée.

Au menu, des dattes bien sûr, mais aussi des saveurs indiennes, des bonbons, des samoussas, des katless ou encore des spécialités mahoraises comme du pilao et même... des pizzas et des burgers !

La troisième plus vieille mosquée de l'île

La communauté musulmane du centre-ville a attendu l'appel à la prière, celui du Magrib, avant de débuter cet iftar aux alentours de 18h30. Plus tôt, le public a pu visiter la mosquée de Saint-Paul, la troisième plus vieille de l'île, du haut de ses 106 ans...

"On ne s'attendait vraiment pas à voir autant de personnes répondre à l'invitation, confie Yousha Patel, le président de l'association des jeunes musulmans. C'est un moment magnifique de voir ces 300 personnes, et peut-être même bien plus, dans la rue Suffren !"