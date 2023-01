Opération coup de prop’: un ramassage de mégots de cigarettes ce dimanche à la plage de l’Ermitage

Un ramassage de déchets dans le sable a eu lieu ce dimanche 22 janvier sur la plage de l’Ermitage. C’est le 1er coup de prop’ de l’année de l’association Prop’Réunion, avec un objectif « zéro mégot ». Elle souhaite collecter 1 million de mégots de cigarettes cette année.

Rien n’échappe aux mains des ramasseurs de l'association Prop’ Réunion ce dimanche 22 janvier sur la plage de l’Ermitage. Pour leur 1er Coup de Prop’ de l’année, une centaine de personnes participent à l’opération « zéro mégot ». Des mégots de cigarettes et toutes sortes de déchets ont été collectés.

Un ramassage de mégots les pieds dans le sable ce dimanche matin à l’Ermitage

"Hallucinant !"

Sur la plage de l’Ermitage ce matin, des volontaires ramassent de tout sous les filaos, "il y a beaucoup de mégots, des papiers", raconte un jeune homme. "Il y a même des sous-vêtements ! C’est hallucinant, ça me rend triste", ajoute l’une des bénévoles agacée. "J’avais envie de ramasser les déchets pour qu’il y en ait moins, pour que le paysage soit joli et que les animaux continuent à vivre", raconte un petit garçon.

Objectif un million de mégots

Cette année l’association souhaite collecter un million de mégots abandonnés sur l’île. "Même si c’est peu de déchets ramassés par rapport à la terre entière c’est toujours quelque chose de fait", se rassure un bénévole. En moyenne un gobelet contient entre 90 et 100 mégots, "j’en ai déjà renversé six, et il y en a encore qui arrivent", explique un participant.

La tâche est immense, l’association compte sur les bénévoles qu’elle recrute sur les réseaux sociaux pour y arriver. Des collectes sont prévues tous les mois. Le prochain ramassage aura lieu en février, la date sera communiquée trois semaines avant.