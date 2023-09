Un spectacle haut en couleur pour la soirée caritative de l'association 1 000 sourires ce samedi 16 septembre

L’association 1 000 Sourires organise sa quatrième soirée caritative au Téat Plein Air de Saint-Gilles ce samedi 16 septembre. Une soirée placée sous le signe de l’humour, de la chanson et de la magie avec de nombreux invités de prestige tels que Marie-Alice Sinaman, Thierry Jardinot, Désiré François, Ségaël et Mickaël Pouvin.

HA / Nadine Bachelot •

Ce samedi 16 septembre, au Téat Plein Air de Saint-Gilles, plusieurs artistes se mobilisent pour la bonne cause. Celle défendue par l'association 1 000 sourires pour les enfants réunionnais issus de milieus défavorisés.

Rendez-vous est donné à 20 heures pour cette soirée caritative qui s'annonce exceptionnelle. Les fonds récoltés permettront de financer les prochaines actions programmées par l'association et son emblématique président Ibrahim Ingar.

Des chanteurs, un magicien et un équilibriste !

Qui sont ces célébrités péï qui ont accepté de participer à ce show haut en couleur ? Les humoristes locaux Marie-Alice Sinaman, Thierry Jardinot et Sully Rivière seront de la partie tout comme les chanteurs locaux Mickael Pouvin et Sega'el, le Mauricien Désiré François ou encore le magicien Michel Fages et l'équilibriste Xavier Bouyer.

"Nous organisons tout au long de l'année des actions de rêve pour les enfants que nous parrainons et les bénéfices réalisés vont nous permettre de financer des opérations pour des enfants au cours de ce second semestre 2023", explique Ibrahim Ingar.

400 enfants parrainés depuis le début de l'année

"Pour le premier semestre, nous avons organisé près de 12 opérations et nous avons parrainé près de 400 enfants". Baptêmes en hélicoptère, survol de l'île à bord d'un avion militaire, match de football prestige à Paris ou encore séjour ydillique dans un hôtel 5 étoiles. Ces actions sont véritablement sans limites !

Depuis sa création en 2016, l'association 1 000 Sourires s'est donnée pour mission de "donner encore plus de bonheur aux enfants". Au total, plus de12 000 enfants ont été parrainés par la structure pour près de 300 opérations organisées à La Réunion mais aussi dans l'Hexagone.