Saint-Paul : 5e édition du tournois de foot à 7

Un tournois un peu particulier car vont s'affronter des détenus du Centre de Détention du Port et des jeunes de Saint-Paul avec plusieurs quartiers représentés, des gendarme, des sapeur pompiers ou encore les policiers municipaux.C'est la 5e année consécutive que l'association sportive de la Rue Saint-Louis organise cet événement, en partenariat avec la ville de Saint-Paul, avec la certitude que le sport est vecteur de valeurs humaines indispensables au quotidien. Le "vivre ensemble" réunionnais, a été mis a mal ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux lors de l'arrivée des réfugiés sri-lankais. C'est pourquoi l'association a décidé cette année d'inviter quelques sri-lankais à participer au tournois, ils ont créé une équipe pour l'occasion.En parallèle des matchs de football, des ateliers d'échanges avec des détenus et des anciens détenus ont été mis en place. L'idée est de partager les différences expériences pour sensibiliser les jeunes sur la réalité de la vie en prison. Casanova Agamemnon, libéré depuis un mois, ancien plus vieux détenus de France, était présent pour parler de ses 49 ans derière les barreaux, et de sa vie après la prison.Le C.E.V.I.F., le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, anime également un atelier.