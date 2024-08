Saint-Paul : l’école des Fourmis, au Guillaume, rénovée pour la rentrée

La rentrée approche pour des milliers d’élèves réunionnais, et ans les communes, on s'active déjà . Lundi 19 août, c’est dans un établissement en partie rénové que les enfants de l’école maternelle des Fourmis, au Guillaume Saint-Paul, feront leur rentrée.

A quelques jours de la rentrée scolaire, les agents communaux et les enseignants s’activent déjà dans les écoles. A l’occasion des vacances scolaires, plusieurs établissements ont fait l’objet de travaux de rénovation. Il faut donc réaménager les salles de classes et tout remettre en place avant l’arrivée des enfants.

C’est le cas à Saint-Paul pour l’école maternelle des Fourmis au Guillaume. Marie-Eloïse Hoareau, la nouvelle maîtresse et l’ATSEM, Tatie Marlène, s’activent. L’enseignante fera sa première rentrée au Guillaume, et en maternelle.

Bâtiments et restauration, la commune investit pour l’éducation

A l’école des Fourmis, des travaux d’étanchéité et de peinture, des salles supplémentaires ont été créées et internet a été installé. Des travaux de réfection et d’adaptation réalisés dans d’autres écoles également, précise Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Paul.

A Saint-Paul, 12 676 élèves feront leur rentrée ce lundi 19 août. La commune consacre plus de 54 millions d’euros, soit 20% de son budget, à l’éducation. Plus de 64% des élèves, soit 6 enfants sur 10, mangeront gratuitement à l’école. Le dispositif de restauration scolaire représente 870 000 euros pour la commune.