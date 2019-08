Les Sapeurs-Pompiers à l'honneur à la caserne de Saint-Paul

© Mélodie Nourry

© Mélodie Nourry

© Mélodie Nourry

© Mélodie Nourry

© Mélodie Nourry

© Mélodie Nourry

Les sapeur-pompiers à l'honneur à la caserne de Saint-Paul

A la caserne de Saint-Paul, c'est une journée un peu particulière aujourd'hui. Les pompiers ouvrent leurs portes au public, ça ils en ont l'habitude ; ce qui l'est moins, c'est que ce public est là pour leur rendre hommage.A l'initiative de cette manifestation Alexis Clain, 58 ans. Après un très grave malaise, il est sauvé par les sapeurs-pompiers. Depuis, il se sent comme un miraculé et souhaite plus que tout trouver une façon de remercier ceux qui lui ont permis de rester en vie. Après avoir mobilisé quelques associations, convaincu l'amical des Pompiers de Saint-Paul ainsi que l'Union départementale des Pompiers, Alexis a réussi son pari avec cette journée de partage entre les réunionnais et les sapeurs-pompiers.Alors aujourd'hui, le public a pu découvrir l'univers de ses soldats du feu à travers différents ateliers et des démonstrations. Les enfants ont pu essayer les tenues et surtout les casques de ces héros, qui en font rêver plus d'un. Mais l'activité qui a eu le plus de succès est sans nul doute la grande échelle. Les enfants ont pu grimper sur la nacelle et se percher à plus de 25 mètres du sol.La journée se terminera en musique puisqu'un plateau d'artiste est prévu à partir de 18 heures pour enflammer la caserne de Saint-Paul.