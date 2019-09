La 3ème jeunesse est en forme!

© Loïs Mussard

Les 24 villes de La Réunion étaient représentées avec des délégations de volontaires très déterminées. Une dizaine d’activités (sarbacane, tir à l’arc, Chi gong, marche sportive et même vélo couché) étaient proposées à la 3ème jeunesse.Des stands d’informations sur l’accompagnement, le maintien des seniors à domicile, les réseaux d’aides ont été également pris d'assaut par les sportifs à Saint-Philippe. Un beau succès pour cette 9ème édition organisée par l’association challenge des seniors.Sur le stade, dans le gymnase et sur la piste d’athlétisme les représentants des 24 communes de l’île se sont mesurés dans une compétition réalisée dans un état d’esprit convivial.A noter que le doyen de la manifestation, Armand Vitry de la Plaine des Grègues, était âgé de 93 ans et que la doyenne est originaire de Saint Denis : Mme Olympe Verne a 91 ans. Bravo à eux et bravo à tous ces sportifs qui nous ont donné une sacrée leçon d’engagement pour le bien-être et la santé à travers le sport.