Disparition d'Hugues Salvan, ancien maire de Saint-Philippe, à l'âge de 72 ans

C'est à l'âge de 72 ans qu'Hugues Salvan s'en est allé.

L'ancien maire de Saint-Philippe sera enterré demain le dimanche 31 décembre, sur ses terres à Saint-Philippe. La veillée se fera ce soir à la salle funéraire de Vincendo.

Hugues Salvan, instituteur de profession, puis directeur d'école, avait été élu maire de Saint-Philippe pour quatre mandats : de 1989 à 1996, puis de 2001 à 2008. Il a également été conseiller général. Il a également occupé les postes de président du CASDIS, président de la Sica Habitat Rural, et président du syndicat mixte de coopération du sud.

Les drapeaux de la ville de Saint-Philippe seront mis en berne la semaine prochaine en hommage à l'ancien maire aujourd'hui disparu.

Sur ses réseaux sociaux, l'actuel maire de la commune, Olivier Rivière, salue l'"héritage indélébile" d'Hugues Salvan, que ce soit en tant qu'enseignant, leader politique ou "défenseur de notre communauté".

"Hugues a dirigé notre ville avec une vision claire et un engagement indéfectible envers le service public. Sa capacité à mobiliser la communauté autour de projets majeurs a laissé une empreinte durable sur le développement de Saint-Philippe", réagit Olivier Rivière, qui fut son premier adjoint de 2008 à 2009.

"C’était un homme dévoué et un modèle de leadership. Nous pleurons sa perte, mais nous nous engageons également à honorer son héritage en continuant le travail qu'il a entrepris pour faire de Saint-Philippe une commune solidaire et tournée vers l’avenir. Au nom de la municipalité et de la ville de Saint-Philippe, j'exprime nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Hugues Salvan. Que son âme repose en paix."