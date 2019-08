Trop c’est trop. Du bruit, de la poussière, les élèves et les enseignants du lycée François de Mahy à Saint-Pierre ont décidé de manifester. Ils ont entamé un débrayage et les cours sont interrompus depuis ce mercredi matin. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail en raison des travaux de rénovation qui sont en cours. Selon eux, la sécurité est aussi menacée.



Le lycée François de Mahy est en travaux depuis bientôt six mois. Les travaux sont menés par la Région Réunion.