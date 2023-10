Saint-Pierre : un ancien greffier et une fonctionnaire de l'Etat civil mis en examen pour trafic de faux papiers

Partager :

Un réseau de trafic de faux papiers initié en 2008 a été démantelé à Saint-Pierre. Le principal suspect avait pour complices présumés un ancien greffier et une employée d'Etat civil. Interpellés lundi, ils ont tous les trois été mis en examen pour corruption, faux en écriture et aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en bande organisée, ce mercredi 11 octobre.

Lundi 9 octobre, les enquêteurs du Service territorial de la police judiciaire ont démantelé un réseau de trafic de faux papiers qui aurait débuté en 2008. Les faits reprochés sont particulièrement graves puisqu'ils impliquent des fonctionnaires du tribunal judiciaire et de la mairie de Saint-Pierre. Le cerveau du réseau se serait en effet fait aider par l'ancien greffier en chef du Sud ainsi que par une employée de l'Etat civil de la municipalité pour "aider" des ressortissants étrangers à se procurer illégalement des papiers d'identité. "C'est vraiment une affaire inédite de par son ampleur", souligne Mickaël Hoareau, le secrétaire départemental à l'UNSA-Police Réunion. Notamment au vu du nombre de documents délivrés". Le trio interpellé lundi L'ex-greffier en chef du tribunal de Saint-Pierre a été arrêté à son domicile. Tandis que l'employée de l'Etat-civil de la mairie a, elle, été interpellée sur son lieu de travail. Un troisième suspect les a rejoints en garde à vue. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui serait donc la tête pensante du trio. "C'est une affaire criminelle puisqu'elle implique des personnes chargées d'une mission de service public et que la qualification de bande organisée a aussi été visée", précise encore Mickaël Hoareau. Hier, mercredi 11 octobre, les trois suspects ont été mis en examen pour corruption, faux en écriture et aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en bande organisée. Une procédure qui a été "dépaysée" au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Un mode opératoire très précis Selon les premiers résultats de l'enquête menée par les policiers spécialisés de la brigade mobile de recherches dans cette affaire "inédite à La Réunion", plus de 40 pièces d'identité auraient été délivrées selon un mode opératoire très précis. L'ancien greffier imprimait des faux certificats de nationalité française. Tandis que sa complice présumée à la mairie de Saint-Pierre produisait elle aussi des documents, et notamment des actes de naissance. De faux documents pour obtenir de vraies pièces d'identité Ces divers certificats et documents permettaient à des étrangers d'obtenir un passeport ou une carte d'identité. Un service pour lequel chaque suspect recevait une contrepartie financière. A l'issue de leur mise en examen, hier soir, le cerveau et l'ancien greffier ont été placés en détention provisoire. Seule la fonctionnaire de la mairie a pu, elle, rester libre, sous contrôle judiciaire.

