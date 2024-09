A Pierrefonds, l'aéroclub du Sud organise ses portes ouvertes ce week-end

Partager :

L'aéroclub du Sud Adam de Villiers ouvre ses portes au public ces 27, 28 et 29 septembre 2024. A l'aérodrome de Pierrefonds, le public est invité à découvrir les activités de cette association de passionnés. Au programme, initiation et découverte de l'aviation et du pilotage.

Johanne Chung / Laurent Pirotte •

Les passionnés d'aviation ont rendez-vous ces vendredi, samedi et dimanche 27, 28 et 29 septembre 2024 à l'aéroclub du Sud Adam de Villiers, qui organise ses journées portes ouvertes. Le plus ancien club du Sud, basé à l'aérodrome de Pierrefonds, accueillera le public, de 7 heures à 18 heures cette fin de semaine. L'association, forte de ses 76 membres passionnés, aura à coeur durant ces trois jours de faire découvrir au grand public ses activités que ce soit à bord d'un des appareils du club, ou sur simulateur de vol. Activités parmi lesquelles des cours de pilotage, et des vols de découverte ou d'initiation avec instructeur, proposés toute l'année à bord des deux avions de tourisme Cessna du club. A bord d'un Cessna 172 Parmi les passionnés qui font vivre le club, Eric Steiblen, pilote, 300h de vol à son actif. Epris d'aviation depuis sa tendre enfance, il nous emmène à bord du Cessna 172 du club pour un survol du sud de La Réunion, du bleu du littoral de Terre-Sainte au vert des champs des mi-pentes... Regarder le reportage de Réunion La 1ère : A Pierrefonds, l'aéroclub du Sud ouvre ses portes aux visiteurs le week-end prochain ! Renseignements et réservations pour les journées portes ouvertes au 0262 55 78 02.

Partager :