A Saint-Pierre, l’hôtel restaurant Alizé Plage risque de fermer ses portes en décembre 2023

L’hôtel restaurant Alizé Plage est une institution à Saint-Pierre et pourtant, après près de 30 ans d'existence, l'établissement touristique risque de fermer ses portes en fin d'année. Son autorisation d’occupation temporaire court jusqu’au 8 décembre 2023 et il pourrait ne pas être renouvelé si les discussions n'aboutissent pas.

"Dans quatre mois, je serai obligé d'arrêter mon exploitation". Depuis son hôtel-restaurant donnant directement sur la plage et le lagon de Saint-Pierre, Jean-Michel Piron a encore du mal à digérer la nouvelle qui semble désormais inéluctable.

C'est pourtant une institution qui s'apprête à disparaître. L'Alizé Plage fait partie des établissements touristiques incontournables de la capitale sudiste. L’autorisation d’occupation temporaire de l’hôtel restaurant court jusqu’au 8 décembre prochain et faute de renouvellement, celui-ci est voué à fermer ses portes.

Les pieds dans l'eau et... en zone rouge

Il y avait déjà eu une alerte en 2020 mais l’AOT avait finalement été prorogée de 3 ans. Un sursis qui arrive à présent à son terme. Les services de l’Etat estiment qu’avec le recul du trait de côte, l’hôtel-restaurant se trouve désormais en zone rouge et la DEAL ne devrait ainsi pas laisser la commune signer un nouveau contrat avec Alize Plage.

Des discussions et des négociations sont encore programmées d’ici le mois de décembre. Reste que pour le moment, c’est la destruction de cet établissement qui est prévue.

Un complexe touristique à la place... des toilettes

Contrairement à d'autres établissements de l'Ouest de l'île, l'Alizé Plage est né suite à un appel à projet lancé par le maire de l’époque, le communiste Elie Hoarau. C'est en y répondant que Jean-Michel Piron avait lancé son activité.

"Il a été construit en lieu et place des toilettes publiques et d'une petite cabane qui s'appelait La Coquille, se souvient le gérant. On a tout rasé et en 1995, on a créé un restaurant avec un bar, une vue sur la mer, tout confort plage, une boutique et des jeux pour les enfants. Bref tout un complexe touristique".

Un projet touristique né en 1995

L'établissement obtient d'abord une AOT d'une durée de 8 ans. "Le restaurant en 1995 et plus tard, on a redéposé un nouveau permis de construire pour l'hôtel qui a été construit en 1997", détaille encore Jean-Michel Piron.

"A l'époque, ça manquait d'hébergements à Saint-Pierre et donc a créé six chambres et puis il y a eu les conforts plages, les pédalos, des canoe kayak, et des sorties en mer pour la pêche au gros avec les touristes". 28 ans plus tard, L'Alizé Plage existe toujours et emploie une dizaine de salariés.