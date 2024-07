A Saint-Pierre, planteurs, sabres et machines sont bénis avant le début de la campagne sucrière dans le Sud

La traditionnelle cérémonie de la bénédiction des couteaux a eu lieu ce samedi 20 juillet, à l’ancienne usine sucrière de Grand Bois, à Saint-Pierre. Les agriculteurs et leur matériel ont été bénis avant le début de la campagne sucrière dans le Sud, lundi 22 juillet.

Cynthia Véron / LP •

"Que Dieu tout puissant vous bénisse, bonne chance à tous, et que Dieu soit toujours avec vous". Le prêtre achève ainsi sa bénédiction des planteurs, de leurs sabres et leurs machines.

Avant le début de la campagne sucrière, tous ont été bénis lors de cette traditionnelle cérémonie des couteaux. Elle a eu lieu ce samedi 20 juillet, à 9h, à l’ancienne usine sucrière de Grand Bois, à Saint-Pierre, en présence des habitants du quartier. La campagne va débuter lundi prochain dans le Sud de l’île.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

La cérémonie de la bénédiction des couteaux a eu lieu à Grand Bois, à Saint-Pierre. Les agriculteurs, leurs sabres et engins ont été bénis avant le début de la campagne sucrière dans le Sud

Le baptême des couteaux à l'ancienne usine de Grand Bois, pour bénir les agriculteurs avant le début de la campagne sucrière • ©Cynthia Veron

Planteurs et matériels bénis

Ce matin, il s'agissait d'une cérémonie inter religieuse. "Elle réunit agriculteurs, coupeurs de cannes et engins pour demander que la campagne se passe bien, explique Danilo, planteur. On manie quand même des couteaux, des chargements de 10 ou 15 tonnes, c’est dangereux. La bénédiction c’est aussi pour demander la force et le courage car les journées seront longues. On va se réveiller à 3h du matin et travailler jusqu’à tard le soir".

Le baptême des couteaux à l'ancienne usine de Grand Bois, pour bénir les agriculteurs avant le début de la campagne sucrière. • ©Cynthia Veron

Protection et courage

Une fois bénis, les planteurs se sentent protégés pour ces cinq mois de campagne durant lesquels ils seront dans les champs et sur la route. "On a besoin de cette force pour nous accompagner durant la campagne", insiste Danilo.

"C’est Dieu qui est propriétaire de tout cela, souligne le Père Etienne, aumônier à Saint-Pierre. C’est pourquoi nous voulons tout lui confier, et nous lui demandons son aide et sa protection".

Le baptême des couteaux à l'ancienne usine de Grand Bois, pour bénir les agriculteurs avant le début de la campagne sucrière. • ©Cynthia Veron

Début de campagne lundi dans le Sud

Le baptême était suivi d’un défilé de tracteurs, de machines modernes et de charettes bœufs.

Cet événement doit donner de l'espoir aux planteurs avant une campagne qui s'annonce difficile, suite aux dégâts causés par le cyclone Belal et la tempêtre tropicale Candice, en début d’année.

Pour Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture de La Réunion, "c’est important pour les agriculteurs présents, et pour tous les producteurs de cannes de l’île, pour montrer que cette filière existe encore, qu’elle persiste, que c’est une économie importante pour La Réunion".

Prudence sur les routes

"Cela montre aussi que c’est bientôt le démarrage de la campagne dans le Sud avec le ballet des tracteurs et des cachalots, ajoute Frédéric Vienne. Il faut que le grand public soit sensibilisé à la gêne que les véhicules pourrait occasionner sur la route et qu’ils prennent leur mal en patience".

Premier arrêt dans l'Est

Dans l’Est et le Nord de l’île, les cachalots sont déjà sur les routes. La campagne a débuté le 11 juillet dernier.

Elle a subit son premier coup d'arrêt, hier, vendredi. Suite aux réglages des nouveaux équipements et à l'arrêt prévu de fourniture de vapeur ce soir, Téréos a fermé ses centres de réception de cannes depuis 11h, hier. Aucune réception n'a eu lieu ce samedi matin. Le retour à la normale est prévu lundi.