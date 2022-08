Accréditée par l’Unesco, l’association Ankraké célèbre cette distinction

A Saint-Pierre, l’association Ankraké est en fête. Elle a reçu son accréditation d’ONG et sera consultée par le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco. Une reconnaissance et une fierté pour cette structure locale.

LP / LD •

Sur son labitasyon à Bassin Plat, l’association Ankraké reçoit ce samedi 20 août ses adhérents et ses amis pour célébrer son accréditation.

Le 8 juillet dernier, Ankraké a été distinguée par l’Unesco. Elle a reçu son accréditation d’ONG, Organisation Non Gouvernementale pour assurer des fonctions consultatives auprès du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Culture : Ankraké ONG l'Unesco, in fierté !

Association créée en 1995

Depuis 27 ans, cette structure valorise et transmet l’héritage des ancêtres. "La société réunionnaise évolue et notamment la société de consommation avec les apports extérieurs, remarque Marie-Pierre Murat, présidente de l’Association Ankraké. Avec ces apports, on s’y perd parfois, et il faut rester vigilants et faire en sorte pour que le patrimoine de nos ancêtres ne disparaisse pas".

Sauver et transmettre le patrimoine

Intervention en milieu scolaire, chantier d’insertion, création de monuments et spectacles : les initiatives d’Ankraké sont nombreuses et variées depuis 1995.

Cette reconnaissance de l’Unesco est une fierté et une reconnaissance. L’association franchit un palier et veut porter son message avec plus de force encore. Ankraké devient aussi un référent international auprès de l’Unesco.

Renouveler dans quatre ans

"Nous devons continuer à faire ce qu’on fait depuis 27 ans, à sauver et transmettre ce patrimoine de génération en génération, ajoute Marie-Pierre Murat. Par exemple : nous voudrions mettre le pâté créole à l’Unesco".

Avec les perspectives viennent aussi les responsabilités. Dans quatre ans, Ankraké présentera le bilan des actions entreprises en vue de renouveler son accréditation.