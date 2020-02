Cyrille Hamilcaro entendu comme témoin chez les gendarmes

Le candidat à la mairie de Saint-Louis a été entendu ce matin pendant une heure dans une affaire de courriers envoyés aux policiers municipaux. Il s'est présenté ce mercredi sans son avocat chez les gendarmes de Saint-Pierre.

E.A.avec Suzette Emma et Sophie Person •

Cyrille Hamilcaro a été entendu pendant une heure par les gendarmes de Saint-Pierre. L'ancien maire de Saint-Louis est ressorti plutôt serein de la gendarmerie, et sur sa page « Facebook », il donne rendez-vous à ses militants pour son meeting de ce mercredi soir. En juillet dernier, 2 500 employés communaux de Saint-Louis avaient reçu un courrier, signé de Cyrille Hamilcaro. Certains d'entre-eux auraient reçu cette missive aux allures de tracts chez eux à domicile. Un procédé que certains agents n'ont pas hésité à dénoncer auprès de leur hiérarchie mais aussi auprès du procureur de La République de Saint-Pierre.



Des adversaires politiques de Cyrillle Hamilcaro comme Philippe Rangama avaient également saisi la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) pour s'inquiéter de ces pratiques qu'ils jugent "illégales".



Cyrille Hamilcaro est soupçonné de s'être procuré le fichier du personnel communal et donc d'utiliser des données personnelles à des fins électorales.



Le parquet a déclenché une enquête préliminaire. L'actuel maire de Saint-Louis, Patrick Malet qui ne se représente pas aux élections des 15 et 22 mars, a déjà été entendu par les gendarmes.