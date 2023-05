Elisabeth Borne à La Réunion : la Première ministre annonce des mesures pour la rénovation des logements existants

Le logement est au cœur de ce deuxième jour de visite de la Première ministre, Elisabeth Borne, à La Réunion. Après l’annonce, hier, de l'aide fiscale généralisée pour la rénovation de logements sociaux, elle annonce, ce vendredi 12 mai, des subventions "pour mieux accompagner dans la rénovation, les propriétaires de logements anciens ou dégradés".

LP / LH / SE •

Faire du neuf avec du vieux : c’est l’objectif des annonces faites par la Première ministre, sur le logement à La Réunion, au début de son deuxième jour de visite dans l’île.

Aider à la rénovation de logements existants

Ce vendredi 12 mai, après la visite de la Maison de Projet à Saint-Pierre, Elisabeth Borne s’est rendue en mairie. Elle a salué "le programme très ambitieux de rénovation de son centre-ville" du maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, dans le cadre du programme "Action Cœur de ville".

La Première ministre a ensuite annoncé une nouvelle mesure pour aider à la rénovation des logements déjà existants dans l’île. Elisabeth Borne souligne qu’il y a "beaucoup d’anciens habitats dégradés et vacants" qu’il faut les mobiliser en "les rénovant".

Accompagner les propriétaires

Pour cela, elle propose un meilleur accompagnement des propriétaires de ces logements anciens ou dégradés "en augmentant le taux de subventions de 35 à 50%, et donc la prise en charge par l’Agence Nationale de l’Habitat". Le but est d’accompagner les propriétaires pour rénover ces logements et avoir "une offre plus importante de logement, en plus en centre-ville", ajoute-elle.

Rénover les logements sociaux avec l’aide fiscale

Cette annonce complète celle faite hier sur l’accompagnement de la rénovation des logements sociaux. Face au parc existant de logements HLM, l'Etat veut rénover "les programmes de construction des années 70". "On va généraliser l’aide fiscale, dont bénéficient certains logements sociaux ", annonce la Première ministre. Elle existe déjà dans certains quartiers et sera désormais étendue aux Outre-mer.

"Avec la croissance démographique" et "la rareté du foncier" à La Réunion, la Première ministre estime que ces mesures vont "donner les moyens de valoriser le parc de logements existants".

La prime Rénov’ pour les copropriétés Outre-mer

Elle annonce aussi que la prime Rénov’ pour aider à rénover les copropriétés sera ouverte prochainement dans les Outre-mer.

La Prime Adapt’ pour les logements des gramouns

Enfin, face à l’enjeu démographique du vieillissement, Elisabeth Borne annonce, dès janvier, la mise en place de la prime Adapt’ "pour accompagner la rénovation et adaptation des logements anciens pour les personnes âgées", pour leur "permettre de bien vieillir chez elles".

Outre la rénovation, Elisabeth Borne précise qu’il faut aussi "construire davantage" et elle rappelle que "c’est le rôle du comité mis en place par le Préfet le mois dernier pour relancer la construction de logements sociaux", dans l’île.