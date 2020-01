Des Gilets Jaunes manifestent contre la réforme des retraites à Saint-Pierre

Une mobilisation à l'initiative des Gilets Jaunes a lieu, ce samedi 11 janvier, à Saint-Pierre, pour protester contre la réforme des retraites. Près de 150 personnes se sont rassemblées devant la mairie.



Des propositions à venir

Certains ont ressorti leur gilet jaune, ce samedi 11 janvier, à Saint-Pierre. A l'initiative des Gilets Jaunes de La Réunion, un rassemblement est organisé devant la mairie pour protester contre la réforme des retraites. Des syndicats, des collectifs et des travailleurs indépendants se sont joints au mouvement. Environ 150 personnes manifestent avant de se rendre devant des banques de la ville.En cette période de vacances scolaires, il est difficile pour les syndicats de mobiliser les manifestants dans les rues. Alors qu'un mouvement national de contestation a eu lieu jeudi dernier, à La Réunion il n'y a pas eu de manifestation dans le chef-lieu, à Saint-Denis. En revanche, des rassemblements ont été organisés à Saint-Benoît et Saint-Pierre.Cette mobilisation intervient ce samedi alors que le gouvernement doit faire des propositions ce samedi. Hier, une nouvelle journée de négociations s'est tenue entre partenaires sociaux et exécutif à Paris.Le Premier ministre a annoncé qu'il ferait des propositions ce samedi sur la réforme des retraites. Il devrait décider de l'avenir de l'âge d'équilibre à 64 ans. Grève, manifestations : la crise sociale autour de la réforme des retraites dure depuis cinq semaines. Au niveau national, l'intersyndicale a déjà appelé à de nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvier.