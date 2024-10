Grand Raid 2024 : sur le front de mer de Saint-Pierre, toujours autant de monde pour encourager les "Fous" avant le départ

Il y avait déjà du monde sur le front de mer de Saint-Pierre plusieurs heures avant le départ de la Diagonale des Fous ce jeudi soir. Les coureurs et leurs accompagnateurs bien sûr, mais aussi de nombreux curieux venus apprécier cette fameuse "ambiance Grand Raid" que bien des courses nous envient.

Voici déjà 11 ans que la "capitale du Sud", Saint-Pierre, accueille le départ de la Diagonale des Fous. Depuis, l'enthousiasme suscité par le lâcher des "Fous" sur le front de mer n'a fait que grandir, et nombreux sont les coureurs à évoquer avec les yeux qui brillent l'ambiance qui règne à ce moment-là.

Cette 32ème édition du Grand Raid ne déroge pas à la règle en termes d'ambiance. Dès la fin de journée, des milliers de personnes se sont massées sur le boulevard Hubert Delisle. Les environ 2 850 "Fous" au départ de la Diagonale, bien sûr, leurs accompagnateurs venus leur transmettre d'ultimes bonnes ondes avant les premières foulées, mais aussi de nombreux Réunionnais là pour le plaisir. Le plaisir de participer, même sans courir, à cette grande fête du sport à La Réunion.

Ambiance avant le départ du Grand Raid à Saint-Pierre • ©Imaz Press Réunion / RB

Des accompagnateurs dévoués

Parmi les petits groupes qui se sont formés, il y a les proches de Pablito, inscrit sur la Diagonale des Fous. Il y a sa maman, ses enfants, et même sa kinésithérapeute venue de Normandie. La famille est venue de partout en France pour l'événement : Nancy, Montpellier, La Rochelle... "C'était important pour nous de venir le soutenir parce que c'est quand même une course difficile", affirme son épouse.

Les précisions d'Ophélie Maraval à la Ravine Blanche, sur Réunion La 1ère :

S'ils sont ce jeudi soir sur le front de mer de Saint-Pierre, ils iront ensuite se répartir un peu partout aux abords des sentiers pour ravitailler leur coureur. D'autant que le ravitaillement de demain vendredi s'annonce un peu particulier, pour les 50 ans de Pablito. "Il aura son petit gâteau avec la bougie. Il va aller jusqu'au bout !" assure la famille.

Pablito et sa famille • ©Ophélie Maraval

"Je vais entrer dans ma bulle"

Pour les coureurs, l'heure est aux derniers échanges avec les proches, mais aussi au repos et à la concentration avant de se diriger vers les sas de départ dans quelques minutes. D'autres prennent des forces, un indispensable pour avoir de l'énergie en début de course.

Avant le départ du Grand Raid à Saint-Pierre • ©Imaz Press Réunion / RB

Le dernier réconfort avant le départ... Café, thé, soupe, du sucré et salé • ©Lyz Dumont

Un des "Fous", Laurent, savoure encore un peu l'ambiance festive avant de se concentrer. "A quelques minutes du départ, je vais entrer dans ma bulle", expliquait-il lors du JT de Réunion La 1ère. Pour celui qui participe à sa deuxième Diagonale des Fous, informaticien de métier, cette course est "l'occasion d'être connecté à la nature, d'écarter toute technologie pour me concentrer sur ce que l'humain et l'environnement peuvent faire ensemble".

Ambiance avant le départ du Grand Raid à Saint-Pierre • ©Imaz Press Réunion / RB

Excitation et effervescence

"L'excitation monte progressivement, il y a du monde, de l'effervescence", notait quant à lui Ricardo Ramachetty, coureur de la "Diag'" que nous vous présentions sur Réunion La 1ère il y a quelques jours. L'habitué de trails a mangé son petit repas rituel d'avant-course quelques heures avant le grand départ : "boîte de sardines, pâtes, oeufs frits, un repas que je ne change jamais, ça tient bien au corps !". Sa fille Téa l'attend déjà à Cilaos pour le ravitailler dans quelques heures.

Les précisions d'Amandine Rivière à la Ravine Blanche, sur Réunion La 1ère :

Les bénévoles prêts à accueillir les "Fous"

Pendant ce temps-là, le pointage que les "Fous" lui a débuté en début de soirée, avec des équipes de bénévoles pleins de bonne humeur. Parmi eux, Marilyne, chargée de l'accueil des coureurs "élite" et de les guider jusqu'à leur sas. "Ça commence tout doucement à arriver, au compte-goutte. D'ici une petite heure il y aura beaucoup de monde", disait-elle lors de notre journal télévisé de 19 heures.

Les précisions de Delphine Poudroux à la Ravine Blanche, sur Réunion La 1ère :

Avant le départ du Grand Raid à Saint-Pierre • ©Imaz Press Réunion / RB

La mairie de Saint-Pierre, pas peu fière d'accueillir un tel événement, avait d'ailleurs prévu tout un lot d'animations musicales pour accompagner coureurs et public jusqu'à l'heure du départ dans une ambiance festive. A partir de 20h, un défilé de spectacles ambulants divertira tout ce beau monde avant de passer aux choses sérieuses.