La Croix-Rouge célèbre ses 160 ans : animations, brocante et vente de vêtements à Saint-Pierre

La Croix-Rouge française, fondée en 1864, fête ses 160 ans cette année. À La Réunion, cette association d'aide humanitaire est présente aux quatre coins de l'île. La Croix-Rouge de La Réunion regroupe environ 300 bénévoles.

Ce vendredi, une journée portes ouvertes est organisée à l'antenne de Saint-Pierre. Au programme, brocante, vente de vêtements de l'atelier de couture et présentation des activités de la Croix-Rouge.

Cette journée portes ouvertes est l'occasion pour les bénévoles et les salariés de la Croix-Rouge d'informer le public.

Le public voit la Croix-Rouge uniquement à travers certaines actions. Mais la Croix-Rouge, c'est bien plus que ça. On a le volet secourisme, on intervient aussi dans l'aide aux plus démunis. On fait des maraudes. On doit être là où les gens ont besoin de nous. Notre mission c'est aussi de partir vers les autres. C'est de dire aux gens, qu'ils peuvent nous rejoindre s'ils s'ennuient, qu'ils ont du temps et qu'ils veulent accomplir de bonnes actions.